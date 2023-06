Twitter a perdu 2/3 de sa valeur depuis le rachat par Elon Musk

La valeur de Twitter serait tombée à environ 15 milliards de dollars, soit un peu plus d'un tiers des 44 milliards de dollars payés par Elon Musk fin octobre 2022. L'évaluation de 15 milliards de dollars est basée sur la dernière analyse de Fidelity concernant sa participation dans l'entreprise.

En octobre dernier, Elon Musk a conclu un accord pour acheter Twitter pour la somme astronomique de 44 milliards de dollars. À l'époque, ce prix était considéré par beaucoup comme beaucoup trop élevé. Musk lui-même a admis que lui et ses co-investisseurs avaient peut-être surpayé la plateforme de médias sociaux, et cela se confirme aujourd’hui.

Le géant des services financiers Fidelity a estimé, dans une publication mensuelle, que le site de microblogging valait environ 33 % de ce que Musk avait initialement payé pour l'acquérir, ce qui correspondrait à une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Fidelity est parvenu à cette évaluation en se basant sur la réduction de sa propre participation dans l'entreprise.

Elon Musk a fait perdre 65% de valeur à Twitter

Le gestionnaire d'actifs, qui détient une participation dans Twitter sous le nom de X Holdings Corp. avait déjà réduit son évaluation de plus de 55 % à la fin de l'année dernière, environ un mois après l'acquisition de la plateforme par Musk.

L'achat du site par le milliardaire a nécessité le soutien d'un certain nombre d'investisseurs, qui ont contribué à hauteur d'environ 13 milliards de dollars sur les 44 milliards de dollars payés par Musk pour la plateforme. Les paiements d'intérêts sur cette dette s'élèvent à environ 300 millions de dollars, qui, selon Bloomberg, ont déjà été payés deux fois à un groupe de sept banques qui ont aidé Musk, mais qui n'auraient pas été en mesure de vendre la dette.

Sous la direction de Musk, Twitter a licencié une grande partie de son personnel, perdu beaucoup de ses annonceurs et s'est lancé dans le déploiement difficile d'un service d'abonnement payant et la fin de la vérification traditionnelle des utilisateurs, ce qui a conduit dans certains cas à des usurpations d'identité de marques et de comptes de premier plan. Maintenant que le réseau social a accueilli une nouvelle PDG, on espère que Twitter va réussir à remonter la pente.