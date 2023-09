X : les tweets seront définitivement de l’histoire ancienne d’ici le 19 septembre

Les tweets, du moins leur nom, n’existeront plus au 29 septembre 2023. À cette date, le réseau social mettra en ligne ses nouvelles Conditions Générales d’Utilisation, qui effacera une bonne fois pour toutes les traces du terme qui a fait la renommée du réseau social. Désormais, les utilisateurs devront parler en posts.

Ne dites plus « tweets », mais « posts ». Voilà maintenant plusieurs mois qu’Elon Musk a lancé sa grande entreprise de métamorphose de Twitter. Outre les nombreuses nouvelles fonctionnalités qui vise, à terme, à transformer la plateforme en outil tout-en-un, comme la vérification de la carte d’identité et l’arrivée des appels audio et vidéo, la dernière grande étape en date a été le rebranding complet de l’application, désormais nommée X.

L’objectif est clair : faire disparaître une bonne fois pour toutes Twitter. Pour cela, il a fallu certes changer de logo, mais aussi se débarrasser des fameux tweets, pourtant jusque là indissociables de l’identité du réseau social, au point de devenir un terme du langage courant, à l’instar de « googler ». C’est ainsi qu’il y a quelques semaines maintenant, les boutons de Twitter ont commencé à afficher un autre terme : post. À compter du 29 septembre, celui-ci remplacera officiellement, et définitivement, les tweets.

X va définitivement enterrer les tweets, une page se tourne

C’est à cette date que les nouvelles Conditions Générales d’Utilisation de X entreront en vigueur. Dans le document, plus aucune mention du mot tweet. Désormais, même les retweets, qui avaient subsisté jusque là depuis le début du rebranding, sont remplacés par « repost ». Autrement, il ne reste à l’heure actuelle plus qu’un seul bastion de résistance : l’URL du site, qui reste encore et toujours Twitter, même dans les CGU.

Pourtant, à terme, Twitter.com finira par devenir X .com, conformément à ce qu’a annoncé Elon Musk. Pour l’heure, le second se contente de rediriger vers le premier. Mais inutile de se leurrer : il ne s’agit là que d’une période de répit, d’une durée encore indéterminée. On notera par ailleurs d’autres ajouts intéressants aux CGU, notamment l’interdiction pour tous les utilisateurs de porter plainte contre X, ou encore la possibilité pour la plateforme de collecter les données biométriques et l’historique professionnel de ses membres.

