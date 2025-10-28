Si vous utilisez une clé d'accès comme méthode de double authentification sur X, vous allez devoir la changer si vous souhaitez continuer à accéder à votre compte.

X continue sa transition pour s'éloigner de ce qu'était Twitter. Et un changement important de sécurité, relatif à l'authentification des comptes, va contraindre certains utilisateurs à modifier leur moyen de se connecter au réseau social. “D'ici au 10 novembre, nous demandons à tous les comptes qui utilisent une clé de sécurité comme méthode d'authentification à deux facteurs (2FA) de réinscrire leur clé pour continuer à accéder à X. Vous pouvez réinscrire votre clé de sécurité existante ou en inscrire une nouvelle”, explique la plateforme.

X rappelle que si vous enregistrez une nouvelle clé de sécurité, toutes les autres clés de sécurité cesseront de fonctionner, sauf si elles sont également réenregistrées. Dès que la manipulation est effectuée, il faut donc arrêter immédiatement de compter sur l'ancienne méthode d'authentification.

X veut se débarrasser définitivement du nom de domaine twitter.com

“Ce changement n'est lié à aucun problème de sécurité et ne concerne que les clés Yubikey et les clés d'accès, et non les autres méthodes 2FA (comme les applications d'authentification)”, précise X, qui avait d'abord suscité l'inquiétude avec son premier message. La raison de cette modification est seulement due au fait que les clés de sécurité enregistrées comme méthode 2FA sont actuellement liées au domaine twitter.com. “La réinscription de votre clé de sécurité les associera à x.com, ce qui nous permettra de retirer le domaine Twitter”, fait savoir l'entreprise.

Les utilisateurs concernés recevront un message les invitant à réinscrire une clé d'authentification. Vous pouvez également le faire dès à présent de manière proactive en cliquant sur « Ajouter une autre clé » et en inscrivant une nouvelle clé dans le menu Authentification à deux facteurs des Paramètres.

“Après le 10 novembre, si vous n'avez pas réinscrit une clé de sécurité, votre compte sera verrouillé jusqu'à ce que vous : vous réinscriviez ; choisissiez une autre méthode 2FA ; ou choisissiez de ne pas utiliser 2FA”, ajoute X, qui recommande toutefois de ne pas opter pour cette dernière option et de conserver la protection 2FA.