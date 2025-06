Facebook déploie une technologie anti-piratage, découvrez comment l’activer sans attendre

Facebook adopte enfin une technologie bien plus sécurisée que le mot de passe. Appelée passkey, cette méthode d’identification repose sur la reconnaissance biométrique ou un code PIN. Elle arrive bientôt sur iOS et Android.

Les piratages de comptes Facebook sont devenus courants. Souvent, il ne s’agit pas d’un véritable hack, mais d’un accès non autorisé facilité par un mot de passe trop faible ou réutilisé. Même avec la double authentification activée, des escrocs peuvent encore convaincre un utilisateur de leur transmettre un code temporaire. Résultat : des profils détournés, des messages suspects envoyés aux proches, et une perte de contrôle du compte.

Pour éviter ces situations, Facebook va bientôt proposer les passkeys. Cette méthode ne nécessite plus de taper un mot de passe. Elle repose sur l’authentification biométrique ou un code PIN, directement depuis l’appareil utilisé. C’est la même technologie que celle déjà adoptée par Apple, Google ou Microsoft. Une fois activée, elle permet de se connecter à son compte de façon simple et sécurisée, sans craindre le phishing ou les fuites de données.

Facebook permet enfin de remplacer votre mot de passe par un passkey biométrique

Les passkeys fonctionnent avec Face ID, une empreinte digitale ou un code défini sur le téléphone. Lorsque vous vous connectez, c’est donc votre appareil qui vérifie votre identité. Il n’y a aucun mot de passe à taper ni à retenir. Même si quelqu’un tente de vous piéger pour obtenir vos identifiants, il ne pourra rien faire sans l’appareil utilisé pour la création du passkey. Meta prévoit aussi d’utiliser cette technologie pour sécuriser vos paiements avec Meta Pay ou encore vos conversations chiffrées dans Messenger.

Pour activer un passkey sur Facebook, il faudra se rendre dans le centre de confidentialité de l’application/mots de passe et sécurité. L’option apparaîtra progressivement sur Android et iOS. La mise en place se fait en quelques secondes via la reconnaissance faciale ou un code PIN. Et pour ceux qui préfèrent une solution physique, nous avons testé la Yubikey de Yubico, une clé USB qui remplace les mots de passe de façon tout aussi efficace. Dans tous les cas, ces outils marquent une étape importante vers un accès plus sécurisé aux services en ligne.