Instagram ajoute une sécurité contre les messages privés indésirables

Les messages privés d'Instagram sont un bon moyen pour des personnes malveillantes d'entrer en contact avec des adolescents. Le réseau social se dote de nouveaux outils pour protéger ces derniers.

Depuis plusieurs années, Instagram prend des mesures pour protéger les ados des contenus sensibles. Le réseau social a souvent été accusé d'affecter leur santé mentale et de les exposer à des prédateurs et personnes mal intentionnées. Meta annonce aujourd'hui une nouvelle batterie de fonctionnalités visant à encore renforcer leur sécurité lorsqu'ils naviguent sur l'application.

Au sein des messages privés, “les adolescents auront accès à de nouvelles options pour consulter les conseils de sécurité et bloquer un compte, ainsi qu'au mois et à l'année d'inscription [du compte qui les contacte, ndlr] sur Instagram, le tout affiché en haut des nouvelles discussions”, fait savoir Meta. Ce contexte supplémentaire peut les aider à identifier une personne à laquelle elles ne sont pas censées échanger.

Instagram veut rendre les messages privés plus sûrs

Instagram intègre également une nouvelle option de blocage et de signalement dans les messages privés, associant les deux actions à la fois en un clic. “Si nous avons toujours encouragé les utilisateurs à bloquer et à signaler, cette nouvelle option combinée simplifiera ce processus et permettra de nous signaler les comptes potentiellement en infraction, afin que nous puissions les examiner et prendre les mesures nécessaires”, précise le réseau social. Dans certains cas, l'utilisateur pouvait bloquer sans signaler ou signaler sans bloquer, alors qu'il était plus pertinent de faire les deux.

Meta estime que les outils de protections précédemment mis en place fonctionnent bien. Les avis de sécurité qui s'affichent ont permis le blocage de plus d'un million de comptes rien qu'en juin 2025. L'avis de localisation, qui permet de savoir depuis quel pays l'interlocuteur nous parle, a été utile pour environ 10 % des utilisateurs qui le voient apparaître, rapporte l'entreprise.

Instagram met aussi en avant son blocage des contenus comportant de la nudité. “99 % des utilisateurs, y compris les adolescents, l'ont activée”, se félicite la plateforme. Elle précise qu'en juin, plus de 40 % des images floues reçues en messages privés le sont restées, indiquant que l'outil réussit à “réduire considérablement l'exposition à la nudité non désirée”.