Apple annoncera le passage aux Mac ARM en juin au détriment d’Intel

Apple va frapper un grand coup en annonçant passer ses MacBook sur des processeurs ARM conçus par ses soins. Pour la première fois de son histoire, la firme de Cupertino se passerait donc d’Intel dans ses ordinateurs. Une petite révolution.

Apple s’apprêterait à lancer une révolution dans sa gamme d’ordinateurs. En effet, selon Bloomberg, le constructeur serait sur le point d’annoncer un glissement total d’Intel vers ses propres processeurs basés sur l’architecture ARM pour ses MacBook. La chose serait annoncée lors de la conférence virtuelle de la WWDC qui se tiendra le 22 juin prochain.

Apple aurait en effet dans l’idée d’utiliser une déclinaison de son processeur A14, utilisé dans l’iPhone, pour ses MacBook. L’annonce ne serait pas accompagnée de produits, puisque le premier ordinateur de cette nouvelle ère sortirait plus tard, en 2021, et non en 2020 comme l’annonçaient les précédentes rumeurs. Apple donnerait ainsi le temps aux développeurs de s’adapter à cette nouvelle architecture.

A terme, l’idée serait de proposer une gamme de MacBook tournant entièrement avec un processeur maison.

S’émanciper d’Intel

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs évoquent les envies d’indépendance d’Apple. La chose serait sur le point de se concrétiser avec cette annonce. Intel a toujours équipé les MacBook de la marque de Cupertino, et son absence signerait une véritable révolution.

Avec un tel processeur, Apple pourrait gagner en autonomie sur ses ordinateurs, mais également en épaisseur et en poids. La marque aurait ainsi la mainmise totale sur ses produits et ne serait plus dépendant d’une société tierce. Petit détail qui a son importance, les MacBook resteraient sur MacOS, leur système d’exploitation historique.

Intel reste le leader dans le domaine des processeurs PC, mais quelques signes trahissent un certain effritement. De nombreux constructeurs font ainsi le choix de processeurs AMD, aussi puissants et moins chers. D’autres tentent également des expériences avec des processeurs maisons. C’est le cas de Microsoft, qui a annoncé il y a quelques mois son Surface Pro X, premier PC de sa gamme disposant d’un processeur basé sur l’architecture ARM.

