Wolverine : le jeu arriverait en 2026, et Insomniac n’en a pas fini avec Marvel

Annoncé en 2021, le jeu Wolverine développé par Insomniac Games se fait attendre… tou en restant très discret. Pourtant, on ne devrait plus tarder à avoir de ses nouvelles. Selon un leaker renommé, le jeu pourrait débarquer dès l'année prochaine. Après quoi, le studio nous réserverait une autre jolie surprise.

On a enfin quelques nouvelles du jeu Wolverine dans les cartons depuis quelques années. Difficile ceci dit d'en vouloir à Insomniac Games d'être discret sur le sujet. Après l'annonce du jeu en 2021, le studio a été bien occupé avec la sortie de Marvel's Spider-Man 2, mais aussi et surtout le hack gigantesque dont il a été victime en 2023. À cette occasion, plusieurs vidéos et artworks du jeu avaient fait surface sur Internet, gâchant la surprise pour de nombreux joueurs – en plus de mettre en danger les développeurs.

Pour l'heure donc, aucune communication officielle sur le jeu de la part d'Insomniac ou de Sony. Ce qui ne veut pas dire que le projet est en hibernation. Bien au contraire, à en croire les informations de Mp1st, dont les prédictions tombent généralement juste, le jeu Wolverine pourrait pointer le bout de son nez dès l'année prochaine. Une nouvelle dans la lignée d'une fuite plus ancienne, qui annonçait que le titre n'arriverait pas avant 2025..

Le jeu Wolverine arrive bientôt, patience

Toute porte à croire que cette fuite vise juste. Lors de son annonce en 2021, Insomniac précisait que Wolverine était encore au début de son développement. Compte tenu des cycles de développement actuels, qui pour les AAA durent généralement entre 5 et 7 ans, cela semble très probable que le jeu soit prêt en 2026. Autre indice : Marvel's Spider-Man 2, dernier jeu Insomniac à date, est sorti en 2023. Or, le studio laisse rarement plus de 3 ans d'écarts entre ses différents titres.

À ce propos, il est également très probable que le studio prépare déjà la suite à Wolverine. Et ce qui se profile va faire plaisir à ceux qui spéculent depuis Marvel's Spider-Man 2. Pour rappel, dans le jeu (attention spoilers), le joueur incarne Venom pendant une courte séquence de gameplay. Or, toujours selon Mp1st, c'est justement ce personnage qui aura droit à son propre jeu après Wolverine. Rendez-vous dans quelques années pour en avoir le cœur net.

