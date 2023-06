Windows 11 : Outlook va enfin remplacer les applications Courrier et Calendrier

Microsoft s'apprête à remplacer les applications Courrier et Calendrier par le tout nouveau client de bureau Outlook sur Windows 11, ce qui simplifiera la vie de beaucoup utilisateurs.

Microsoft a annoncé qu'elle faisait enfin ses adieux aux applications Courrier et Calendrier de la plateforme Windows universelle (UWP) dans Windows 11. À partir de 2024, tous les nouveaux appareils Windows 11 seront livrés avec le nouveau logiciel Outlook pour Windows, basé sur le web, en tant qu'expérience de messagerie par défaut, selon une page d'assistance publiée par l'entreprise.

La disparition des applications Mail et Calendar n'est pas vraiment surprenante, car le nouvel Outlook est testé depuis longtemps et a déjà remplacé les applications classiques dans les versions bêta de Windows 11.

Clap de fin pour Courrier et Calendrier sur Windows 11

Bien que les applications Courrier et Calendrier soient techniquement toujours disponibles en téléchargement sur le Microsoft Store jusqu'à la fin de l'année 2024, les nouveaux PC sous Windows 11 seront livrés avec Outlook à la place. « À partir de 2024, les nouveaux appareils Windows 11 seront livrés avec le nouvel Outlook pour Windows en tant qu'application de boîte aux lettres par défaut, gratuite pour tous ».

Les utilisateurs actuels des applications auront la possibilité de passer au nouvel Outlook en suivant les instructions à l'écran fournies par une bascule dans les applications. Le nouveau client Outlook pour Windows basé sur le web sera disponible pour les abonnés à Office 365/Microsoft 365, mais les consommateurs disposant de comptes de messagerie personnels (tels que Gmail ou Outlook.com) pourront également utiliser l'application sur leur PC.

Le nouvel Outlook pour Windows offre une expérience nettement améliorée par rapport aux anciennes applications Courrier et Calendrier. Il s'agit d'une application gratuite qui ne nécessite pas d'abonnement et qui inclut des fonctionnalités propulsées à l’intelligence artificielle pour améliorer la composition des mails. On vous rappelle que l’application est très inclusive, puisque vous pouvez également connecter vos comptes Gmail ou Yahoo sur Outlook.

Quoi qu’il en soit, l’abandon de Courrier et Calendrier devrait éviter aux utilisateurs de devoir passer d’une application à l’autre pour accéder à leurs rendez-vous et autres événements, puisque tout sera désormais disponible sur Outlook.