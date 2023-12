Windows 11 : le Wi-Fi plante après la dernière mise à jour, mais pas chez tout le monde

La mise à jour de décembre de Windows 11 ralentit fortement le Wi-Fi chez de nombreux utilisateurs, quand il ne cesse pas simplement de fonctionner. Le bug touche surtout un secteur précis.



Qu'on le veuille ou non, il est indispensable de mettre Windows 11, et les autres versions, à jour. Cela apporte au “pire” des corrections de bugs et de failles de sécurité plus ou moins graves, au mieux des nouvelles fonctionnalités. Le faire devient vite nécessaire, quand bien même on sait que ça peut aussi engendrer son lot de soucis. Le dernier en date a renommé toutes les imprimantes des utilisateurs en HP LaserJet M101-M106, déclenchant quelques problèmes. Microsoft a d'ailleurs reconnu sa part de responsabilité dans l'histoire.

La mise à jour de décembre, numérotée KB5033375, est plus gênante. Elle ralentit le Wi-Fi au point qu'il devient inutilisable, voire empêche carrément de s'y connecter. Ce bug a en réalité été repéré avant, dans la mise à jour optionnelle KB5032288, mais il semble avoir “survécu”. Pour un utilisateur, de simples requêtes ping auprès de Google échouent la moitié du temps, les autres se résolvant après un délai important. Il y a un cependant un point commun entre toutes les personnes affectées.

Le Wi-Fi ne fonctionne plus chez de nombreuses personnes après la dernière mise à jour de Windows 11

L'immense majorité des structures rencontrant des problèmes de Wi-Fi après la dernière mise à jour de Windows 11 sont des universités. Cela a permis de détecter une constante : la carte Wi-Fi utilisée, une Qualcomm QCA61x4a. Un assez vieux modèle encore répandu.

Sur les sites Web de plusieurs campus, on peut lire un article à destination des étudiants pour expliquer pourquoi ils ne parviennent plus à se connecter au réseau de leur faculté. L'une d'elle conseille même de désinstaller la mise à jour, surtout s'ils ont des examens à venir.

C'est en effet la solution la plus efficace pour palier le problème en attendant que Microsoft y remédie. Il semble aussi possible de se reconnecter au Wi-Fi en désactivant le standard 802.11r depuis son ordinateur. Plus qu'à patienter le temps d'un correctif global.

