Windows 12 : un employé de Microsoft nie l’existence de l’OS avant de tout supprimer

Au cours du week-end, un employé de Microsoft a affirmé que Windows 12 n’existe pas… avant de supprimer toutes ses publications. Ces déclarations ont tout de même semé le doute auprès des internautes, alors que les indices sur l’existence de l’OS se multiplient depuis des mois. Alors que s’est-il passé ?

Depuis maintenant un an, Microsoft dissémine ça et là quelques indices à propos de Windows 12. Tout porte à croire, en effet, que la relève de Windows 11 devrait être lancée dès l’année prochaine, marquant ainsi le retour pour la firme de Redmond à un cycle de développement de trois ans pour son système d’exploitation. Ainsi, quelques grands points clés de l’OS sont d’ores et déjà connus, notamment ses fondations reposant en grande partie sur l’IA et le cloud.

En d’autres termes, l’existence de Windows 12 dans un futur ne fait que peu de doute. Voilà pourquoi les déclarations d’un employé de Microsoft au cours du week-end ont jeté un froid sur la question. Au cours du week-end, ce dernier, qui se présente comme un manager senior chez l’éditeur, a en effet affirmé sur X (Twitter) dans une série de publications que le système d’exploitation n’est pas en cours de développement au sein de l’entreprise.

L’existence de Windows 12 remise en cause par un employé de Microsoft

Seulement voilà, toutes ces publications ont été rapidement supprimées de son profil — pas assez, cependant, pour passer inaperçues. L’employé ne s’est depuis pas expliqué sur les raisons de ces déclarations ni leur suppression, ajoutant encore un peu plus de mystère autour de l’affaire. Il se peut que Microsoft se prépare à faire une annonce dans les mois à venir, et que le manager ne soit pas au courant des plans de son employeur.

Quand bien même, tout cela est très étrange, tant l’éditeur ne se cache plus de travailler sur le projet. Entre les sous-entendus plus ou moins discrets lors de la Build 2023 et des offres d’emploi qui révèlent carrément ses plans en la matière, difficile d’imaginer que Microsoft cherche réellement à étouffer l’affaire, qui fait de toute manière de plus en plus de bruit. Mieux vaut donc ne pas prendre les publications de cet employé pour argent comptant.

