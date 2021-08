Windows 11 : voici à quoi ressemblerait l’OS de Microsoft sur un smartphone

Même si Windows 11 est un système d’exploitation qui sera réservé aux PC, un utilisateur de Reddit a tout de même imaginé à quoi l’OS de Microsoft aurait pu ressembler s’il avait également été présenté sur mobile.

Malgré l’arrivée du Surface Duo, Microsoft n’a pas fait le choix d’adapter son système d’exploitation sur mobile, et c’est bien dommage. En effet, d’après les rendus proposés par « jeffmartinjr » sur Reddit, Windows 11 aurait pu être très joli sur smartphone.

Contrairement à l’expérience d’un utilisateur qui avait réussi à installer Windows 11 sur un Lumia 950 XL, tout semble moderne et correctement optimisé pour un écran mobile. Comme Microsoft a mis l’accent sur les fonctionnalités destinées aux ordinateurs avec deux écrans, il est dommage de ne pas voir arriver un tel OS sur son propre smartphone. On sait d’ailleurs à quoi va ressembler le prochain Surface Duo 2, mais ce dernier tournera sous Android.

Windows 11 mobile : ce qu’aurait dû être Windows Phone

Comme on peut le voir sur les rendus, l’OS imaginé par « jeffmartinjr » reprend les codes du système proposé sur PC, avec un logo Windows 11 en tant que bouton principal, et le fond d’écran bleu emblématique du nouveau système d’exploitation.

L’artiste a également imaginé à quoi aurait pu ressembler l’agencement des applications et des Widgets. La disposition est similaire à ce qu’il est déjà possible de faire sur Android, mais elle reprend les codes du design de Windows 11. Le panneau de contrôle fait également peau neuve, avec des icônes plus larges et les barres de volume et de luminosité qui sont accessibles en bas de l’écran.

Les réglages et les notifications n’ont rien non plus à envier au prochain Android 12, qui sortira d’ici la fin de l’année. En octobre prochain, nous aurons également la chance de découvrir la version stable de Windows 11, comme l’a confirmé Intel le mois dernier. Microsoft a depuis longtemps abandonné ses Windows Phone, mais un tel design sur smartphone nous donne presque envie de voir l’OS faire son retour. Malheureusement, il ne s’agit que d’images photoshopées. L’arrivée d’un nouveau concurrent serait également une bonne chose pour le marché, puisque celui-ci est pour principalement l’instant divisé entre iOS, Android et HarmonyOS.

Source : Reddit