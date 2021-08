Surface Duo 2 : voici à quoi le smartphone à deux écrans pourrait ressembler

Le Surface Duo 2 existe. Malgré l’échec du premier terminal, Microsoft ne veut pas abandonner et aujourd’hui, nous avons un rendu 3D pour voir à quoi le terminal pourrait ressembler. Sans surprise, nous avons un smartphone très proche du précédent.

Le Surface Duo n’a pas vraiment convaincu les foules. Sorti presque un an et demi après sa présentation, il était dépassé avant même d’être mis en vente. Microsoft ne veut pas rester sur cet échec et travaille activement sur un nouveau modèle. C’est du moins ce que laissent supposer les fuites.

Il y a quelques semaines, le terminal s’est montré dans de premières photos volées. Le site allemand Windows United a décidé de faire des rendus 3D afin de voir à quoi il pourrait ressembler en vrai. Sur ces derniers, on constate plusieurs choses : nous avons le même format, tout d’abord, avec deux écrans capables de se replier l’un sur l’autre. On voit aussi que le terminal pourrait adopter une couleur noire, et plus uniquement blanc comme sur le premier.

Un Surface Duo 2 avec un meilleur module photo

Le Surface Duo devrait améliorer son module photo. Celui du premier avait en effet été très critiqué. On remarque ainsi que le nouveau ressort légèrement du smartphone. En temps normal, ce n’est pas très gênant, mais les rendus indiquent qu’il empêche le produit de se replier complètement pour une utilisation mono écran, ce qui donne un effet très étrange.

Parmi les nouveautés, on remarque aussi des affichages qui prennent plus de façade, même si nous avons toujours des bords disgracieux en haut et en bas. Le capteur d’empreintes, lui, a été intégré au bouton d’allumage. D’autres petites innovations (impossibles à voir dans les rendus) devraient être intégrées, comme un processeur plus puissant (et actuel) ainsi que la 5G. On espère pour Microsoft, et aussi pour les utilisateurs, que les caractéristiques seront dignes d’un haut de gamme, cette fois

Pour le moment, Microsoft n’a évidemment pas communiqué sur son smartphone. Tout ce que nous avons, ce sont donc des fuites. Il devrait toutefois être officiellement dévoilé dans le courant du mois d’octobre, date à laquelle Microsoft tient sa traditionnelle conférence. On espère cette fois que le terminal arrivera vite sur le marché, et non pas un an plus tard quand il sera totalement dépassé techniquement par la concurrence.

Source : Windows United