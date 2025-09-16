Microsoft modifie la manière dont les manettes Xbox fonctionnent sur Windows, et ça va grandement vous faciliter la vie

Microsoft va subtilement changer la manière dont fonctionne les manettes Xbox sur Windows 11. Une modification qui peut paraître mineure, mais qui facilitera en réalité la vie des utilisateurs. Une manière de rapprocher l’OS de l’usage console alors que les PC/Consoles portables inondent le marché.

Microsoft veut faciliter la vie des joueurs sur Windows 11. En effet, la firme de Redmond est en train de tester une nouvelle fonctionnalité sur sa manette Xbox quand elle est connectée au PC. Une modification mineure, mais qui a du sens.

Actuellement, lorsqu’on appuie sur le bouton Xbox de la manette lorsqu’elle est connectée au PC, la Game Bar s’affiche. C’est sympa, mais peu utile. Peu d’utilisateurs se servent des fonctionnalités proposées par ce sous-menu. Microsoft le sait et va changer ça.

Le bouton Xbox de votre manette va enfin servir à quelque chose

Les Insiders de Windows 11 ont découvert une nouvelle fonctionnalité pour ce bouton. Ainsi, lorsqu’on appuie dessus, ce n’est plus l’inutile Game Bar qui apparaît à l’écran en superposition de leur partie, mais le menu de la Vue des Tâches. Cette Vue des Tâches (ou Task Bar) existe déjà sur Windows 11 et peut s’activer soit avec Alt Tab ou le bouton dédié de la barre des tâches. Avec cela, le joueur peut passer d’une tâche à l’autre à la volée, sans forcément toucher au clavier. Cela permet de jongler entre le jeu et une page web ou une discussion Discord, par exemple. Pratique ! Rester appuyé sur le bouton quelques secondes continue d’éteindre la manette.

Pratique, et aussi inspiré de ce que feront les consoles portables Xbox, conçues par d’autres constructeurs. Comme nous l’avions constaté lors de notre prise en main de la ROG Xbox Ally à la Gamescom, le bouton Xbox de la console permet déjà de jongler entre les tâches ou les jeux. Un fonctionnement presque normal sur une console, mais encore peu évidente sur PC.

Pour le moment, cette nouveauté n’est utilisable que par ceux qui font partie du programme Insider. Elle devrait arriver pour tout le monde dans les prochains mois. Comme quoi, une simple fonctionnalité peut grandement simplifier la vie des joueurs.