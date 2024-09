L’Outil Capture d’écran de Windows 11 va enfin gagner cette option indispensable

Microsoft met à jour son Outil Capture d’écran sur Windows 11 avec une fonctionnalité aussi basique que nécessaire. On se demande pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps avant d'enfin y avoir droit.

Parmi les nombreux outils proposés par Windows 11, l'un des plus utilisé est certainement la possibilité de faire une capture d'écran. Qui n'a jamais appuyé sur la touche “Impr” de son clavier pour enregistrer quelque chose ou le transférer à quelqu'un ? Avec la dernière version de son système d'exploitation, Microsoft a voulu aller plus loin en créant un programme dédié installé par défaut : l'Outil Capture d'écran. Vous pouvez aussi le trouver sous le nom Capture et croquis.

En plus de son utilité première, il dispose de plusieurs fonctionnalités comme la possibilité d'enregistrer une partie de ce qui est affiché, en traçant les contours selon une forme définie ou à la main. La capture vidéo est également disponible, de même que, bientôt, la recherche d'images sur Internet. Mais malgré ses atouts indéniables, le logiciel manque d'une option tellement basique qu'on se demande pourquoi elle n'est pas déjà implémentée. Un oubli incompréhensible enfin corrigé.

Cette fonction indispensable arrive enfin sur l’Outil Capture d’écran de Windows 11

Dans la dernière version du programme, numérotée 11.2408.13.0 et disponible en version bêta, deux nouvelles lignes apparaissent au niveau des paramètres. Elles permettent de choisir le dossier dans lesquels seront sauvegardés les images et vidéos capturées. Actuellement, c'est impossible et vous êtes obligé d'aller dans Images > Captures d'écran pour les retrouver. Bientôt, vous pourrez définir une autre destination et même ouvrir cette dernière depuis les paramètres de l'application.

Concrètement, la ligne “Les captures d'écran sont sauvegardées dans” affichera un lien “Changer” ainsi qu'un bouton “Ouvrir le dossier“. Même chose pour les captures vidéos. Certes, depuis le temps, les utilisateurs se sont sûrement habitués à l'emplacement par défaut. Il est pourtant très appréciable que Microsoft offre la possibilité d'en changer, une option que l'on retrouve dans tous les programmes. L'Outil Capture d'écran sera mis à jour sitôt les tests de la bêta terminés. Comme d'habitude, impossible de savoir combien de temps cela prendra.