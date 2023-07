Windows 11 : réparer l’OS devient hyper simple, plus besoin de tout réinstaller

Microsoft déploie auprès des membres du programme Insider une nouvelle mise à jour de Windows 11. Celle-ci intègre un nouveau système de récupération quand l’OS est victime de défaillances ou de bugs. Grâce à Windows Update, l’outil réinstalle le système d’exploitation tout en préservant les données de l’utilisateur. Magique.

Vous avez certainement vécu cette situation. Votre PC démarre, mais vous constatez que le comportement de Windows est étrange. Surtout depuis que vous avez installé un pilote. Il y a certainement une incompatibilité sous-jacente avec une mise à jour récente, ou un bug qui vient mettre son grain de sable dans cette mécanique si bien huilée de Windows ! Au début, vous pouvez gérer la gêne occasionnée. Mais cela empire. Jusqu’au point où il est devenu impossible d’utiliser le système d’exploitation : très lent à démarrer, très lent à ouvrir un logiciel et très lent à afficher sur le bureau un nouveau périphérique.

Dans ces conditions, il ne reste généralement qu’une seule solution : la réinstallation pure et simple. Au début, vous avez cru pouvoir réparer Windows grâce à l’outil intégré dans le système d’exploitation. Mais, tout le monde sait que les fonctions de réparation au démarrage ne réparent pas tous les problèmes. Surtout les plus gros. La réinstallation est donc obligatoire, mais tellement chronophage. Il faut sauvegarder ses fichiers, faire la liste des logiciels qu’il faudra réinstaller, puis installer le système d’exploitation, soit à partir d’une sauvegarde en ligne, soit à partir d’une version vierge.

La réinstallation de Windows 11 en cas de bug devient hyper simple

Tout ça appartiendra peut-être bientôt au passé. En effet, Microsoft travaille sur une nouvelle fonction de récupération du système vraiment hyper simple. Elle est basée sur Windows Update, l’outil qui permet de télécharger et d’installer les mises à jour de Windows. Pour le trouver, il suffit de se rendre dans le menu paramètres de Windows, puis Système et Récupération. Là se trouvent deux options : réparer Windows sans réinitialisation ou réparer Windows en utilisant Windows Update.

C’est la seconde option qui nous intéresse. L'outil va alors proposer une version à installer. Il suffit alors de la sélectionner et lancer l’installation. Le processus est simple : une fois que l’action est validée, le système va télécharger et installer un Windows 11 tout neuf au-dessus du Windows 11 à réparer. Et cela sans toucher aux applications, aux fichiers et aux données de l’utilisateur. Bien sûr, il y a une contrainte : il faut que votre PC soit encore capable de se connecter à Internet pour télécharger le fichier d’installation. Il n’est pas précisé non plus si la réparation peut être effectuée en mode sans échec.

Découverte par nos confrères de Neowin, cette fonction a été poussée dans la build numérotée 25905 de Windows 11 auprès des membres du programme Insider. Cela veut dire qu’elle est encore à l’état de beta et qu’elle n’est pas disponible pour tout un chacun. Mais si elle est adoptée par les Insider, il est évident qu’elle intègrera une prochaine mise à jour publique de Windows 11. Nous l’espérons, car la promesse est vraiment bonne.

