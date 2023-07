Windows 11 : deux ans après son annonce, cette fonctionnalité tant attendue arrive enfin

Windows 11 va enfin accueillir les emojis en 3D. Les petits émoticônes sont en effet déployés chez certains Insiders. C’est un petit événement, puisque Microsoft avait promis leur arrivée… il y a deux ans. Leur absence à la sortie de Windows 11 avait créé un petit tollé chez les utilisateurs.

Les emojis, c’est important. C’est important pour faire passer une émotion par message, mais cela permet aussi aux marques d’avoir leur propre personnalité. Les emojis chez Apple ne sont pas les mêmes que chez Samsung ou Google, par exemple. Microsoft voulait frapper fort avec des émoticônes en 3D. Deux ans après leur annonce, les voilà enfin déployés.

Les utilisateurs du programme Insider Preview qui ont pu télécharger la build 25905 ont eu la bonne surprise de constater que les emojis en 3D étaient bien présents. Aucune révolution à l’horizon -ce ne sont que des emojis- mais on ne les attendait plus. Ils étaient prévus pour le lancement de Windows 11 en 2021.

Windows 11 déploie enfin ses émojis en 3D

Les emojis promis par Microsoft étaient non seulement en 3D, mais adoptaient un style artistique très original, donnant presque l’impression d’être réalisés en pâte à modeler. Les internautes étaient tombés sous leur charme… et la déception fut grande.

Microsoft n’a pas tenu sa promesse, puisque Windows 11 n’avait pas eu le droit aux emojis en 3D à sa sortie. Pire encore, la firme de Redmond avait publié des nouvelles icônes dans un style 2D des plus plats, dans tous les sens du terme. Depuis, les adeptes des emojis 3D réclamaient à cors et à cris leur arrivée. Pendant ce temps, Microsoft assurait toujours plancher sur le sujet, sans donner plus de précisions. Finalement, la patience a fini par payer, puisqu’ils sont enfin là. Il était temps !

On ne sait pas encore quand les emojis en 3D seront disponibles pour la version grand public, mais si les tests se passent bien, ils devraient arriver dans les prochaines semaines. Ils pourraient aussi se réserver pour la grosse mise à jour d'automne attendue pour octobre.