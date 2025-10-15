Vous ne pouvez pas passer sur Windows 11 ? Voici la meilleure alternative gratuite pour garder votre PC, vous ne verrez pas la différence

Si vous disposez d'un PC vieillissant, vous n'êtes probablement sans savoir que le support de Windows 10 est arrivé à son terme. Mais il se peut aussi que vous n'ayez pas franchement envie d'acheter une nouvelle machine. Ça tombe bien, on a déniché pour vous ce qui est sans doute la meilleure alternative à Windows 11.

Ça y est, Microsoft vient de déployer la toute dernière mise à jour de Windows 10. Certes, les utilisateurs européens auront finalement droit à un an de répit, ce qui vous laisse le temps de trouver une solution de remplacement dans le cas où votre ne PC ne serait pas compatible avec Windows 11. Malheureusement, la solution revient généralement à dépenser de l'argent – sauf si vous avez la bonne idée de passer par un petit outil tierce qui force l'installation, comme Flyobee.

Mais peut-être cherchez-vous justement une porte de sortie à Windows (qui ne se trouverait pas chez Apple). Après tout, on ne pourrait rêver d'un meilleur moment. En parallèle des deux plus gros systèmes d'exploitation du marché se trouve Linux, un petit alien qui peine à séduire le grand public, souvent jugé (à tort) bien trop complexe pour les néophytes. Si vous hésitez à sauter le pas, on a trouvé la solution parfaite pour vous, qui permettra de faire la transition en douceur.

Winux, la solution idéale pour rester sur Windows sans rester sur Windows

Et si l'on vous disait qu'il existe une version de Linux qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Windows 11 ? On en veut pour preuve l'image en couverture de cet article. Hé oui, il ne s'agit pas de l'OS de Microsoft, mais bien de Winux, un système basé sur Ubuntu 24.04. Tout y est pensé pour imiter l'expérience de Windows 11, du menu Démarrer à la barre des tâches, en passant par l'explorateur de fichiers et les paramètres.

On y retrouve même PowerTools, sans doute le meilleur utilitaire de Windows qui donne accès à bon nombre de fonctionnalités très pratiques. Vous avez l'habitude des applications propriétaires Microsoft ? Pas de problèmes, Winux offre un support complet à Edge, Team et OneDrive. Pour ce qui est des logiciels en .exe, ces derniers ne sont plus un obstacle depuis longtemps grâce à Wine, une application qui permet de faire tourner l'immense majorité des logiciels Windows sur Linux. Et tout cela, sans déverser le moindre centime.