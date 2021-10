Windows 11 reçoit son tout premier patch Tuesday, voici les nouveautés

Microsoft vient de publier le tout premier patch Tuesday de Windows 11. Via cette mise à jour, le constructeur corrige de nombreux problèmes de sécurité et de performances repérés sur l'OS depuis son lancement le 5 octobre dernier. Ce patch s'occupe également de régler plusieurs bugs. On fait le point ensemble.

Comme vous le savez, Windows 11 est officiellement disponible dans sa version finale et stable depuis le 5 octobre 2021. Bien entendu, les débuts du nouvel OS de Microsoft se sont déroulés dans la douleur par moment, la faute notamment à de nombreux problèmes comme ce bug qui empêchait les PC compatibles d'installer l'OS, ou encore ces multiples soucis qui touchent les imprimantes Brother connectées en USB.

Il faut rajouter à ça des problèmes de performances avec certains composants, notamment les processeurs AMD qui voient leurs performances réduites de 15% sur Windows 11. Pour enterrer cette avalanche de dysfonctionnements, Microsoft vient de publier le tout premier patch Tuesday de Windows 11 ce mardi 12 octobre 2021.

Microsoft publie la première mise à jour Windows 11

La mise à jour KB5006674 est en cours en déploiement et apporte la version 22000.258 de Windows 11. En premier lieu, cette MAJ corrige pas moins de 36 failles de sécurité repérées sur l'OS. Deux d'entre elles affichent d'ailleurs un niveau de dangerosité critique. Nommées CVE-2021-40461 et CVE-2021-38672, elles concernent Windows Hyper V et permettent notamment à un attaquant d'exécuter du code malveillant à distance. Voici ensuite ce que mentionne le changelog publié sur le site officiel de Microsoft :

“Résout les problèmes de compatibilité connus entre certains logiciels réseau Intel “Killer” et “SmartByte” et Windows 11 (version originale). Les appareils équipés des logiciels concernés peuvent abandonner des paquets UDP (User Datagram Protocol) dans certaines conditions. Cela crée des problèmes de performances et autres pour les protocoles basés sur UDP. Par exemple, certains sites web peuvent se charger plus lentement que d'autres sur les appareils concernés, ce qui peut entraîner un ralentissement de la diffusion des vidéos dans certaines résolutions”, précise Microsoft.

Le patch intègre également une mise à jour de la pile de maintenance. Il s'agit du composant utilisé dans l'installation des mises à jour Windows Update. “Les mises à jour de la pile de maintenance (SSU) garantissent que vous disposez d'une pile de maintenance robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les MAJ Microsoft”, explique l'entreprise américaine. Comme vous en conviendrez, la mise à jour n'apporte aucune solution à de nombreux problèmes repérés sur l'OS depuis le lancement. Il faut espérer que les prochains patchs se chargent de corriger ces dysfonctionnements.

Comment mettre à jour Windows 11

Si vous êtes un ou une habitué(e) de Windows 11, vous connaissez probablement la marche à suivre. Dans le cas contraire, voici comment vous y prendre pour mettre à jour Windows 11 :