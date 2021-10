Windows 11 : de gros problèmes sur les imprimantes Brother connectées en USB

Le constructeur Brother a publié un communiqué sur son site internet. D'après ses dires, plusieurs dizaines de modèles d'imprimantes rencontrent des problèmes de compatibilité avec Windows 11 lorsqu'elles sont branchées en USB.

Windows 11 est sorti depuis ce 5 octobre 2021 dans sa version stable et finale, et sans surprise, les débuts de la dernière version de l'OS se font avec quelques couacs. Certains utilisateurs ont déjà fait remonté un premier bug avec la barre des tâches, qui a tendance à ne pas s'afficher. Or, la marque Brother, spécialisée notamment dans les imprimantes, a fait savoir sur son site officiel que certains modèles pouvaient rencontrer des problèmes de compatibilité avec Windows 11.

Visiblement, ces soucis se déclarent une fois l'imprimante branchée en connexion USB sur votre PC sous Windows 11. Pour certains, l'imprimante n'est plus reconnue par le système, tandis que pour d'autres, il devient impossible de modifier les paramètres de l'imprimante. Enfin, d'autres utilisateurs affirment ne plus pouvoir brancher plus d'un appareil Brother sur leur PC.

Il arrive par ailleurs que certains utilisateurs reçoivent un message d'erreur de l'outil USB Connection Repair Tool indiquant “Impossible d'imprimer sur l'imprimante USB”. D'après Brother, il faut ignorer cet avertissement, l'impression se déroulera correctement. D'après Brother, les imprimantes connectées en USB rencontrent des difficultés pour communiquer avec différents logiciels de chez Brother, notamment “Printer Setting Tool”, “Device Setting Tool”, “P-Touch Editor 5.4” ou encore “Update Software“.

D'après les dires du constructeur, on dénombre 92 modèles concernés par ces problèmes de compatibilité. Vous trouverez-ci dessous la liste complète. Si vous êtes touché par l'un de ces bugs, Brother recommande pour l'instant de connecter votre imprimante d'une autre manière à votre PC, soit en Wi-Fi ou bien avec un câble Ethernet. Le constructeur précise qu'il travaille actuellement sur un correctif pour un déploiement dans les prochains jours ou les prochaines semaines on l'espère.

Liste des imprimantes Brother concernées par les bugs

Vous trouverez-ci la liste complète des 92 imprimantes Brother touchées par ces problèmes de compatibilité sur Windows 11 :