Windows 11 : la dernière build ajoute plusieurs fonctionnalités mais ne corrige pas cet énième bug de 22H2

Le lancement de Windows 11 22H2 a été pour le moins mouvementé, avec bon nombre de bugs qui sont venus gâcher la fête pour les utilisateurs. Et ce n’est visiblement pas terminé, puisqu’un nouveau problème vient de faire son apparition, qui n’a pas encore été réglé même dans la dernière build du système d’exploitation.

Windows 11 22H2 désormais déployé, Microsoft peut désormais se concentrer sur les prochaines mises à jour. C’est chose faite avec la build 22621, disponible en Preview pour les membres Insiders. Celle-ci ajoute au total trois grosses fonctionnalités au système d’exploitation, dont seulement deux disponibles en France. La troisième intitulée Actions suggérées, n’est pour l’heure accessible qu’aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Celle-ci permet d’obtenir des raccourcis dès lors qu’un texte est copié. Par exemple, si l’utilisateur copie un numéro de téléphone, Windows 11 va lui proposer de passer un appel via Teams. Pour une date, il lui sera proposé d’ajouter un événement à son calendrier, etc. L’explorateur de fichier a également droit à quelques améliorations, comme la possibilité d’épingler des dossiers et fichiers sur la page d’accueil, de visualiser les modifications récentes sur OneDrive et, enfin, des options de personnalités pour les utilisateurs de Microsoft 365.

Microsoft n’a pas encore réglé ce bug agaçant de Windows 11 22H2

Enfin, Microsoft a ajouté sa nouvelle barre des tâches à cette build, ce qui annonce une arrivée très prochaine pour le grand public. À tout cela s’ajoute une trentaine de correctifs pour les bugs signalés à la firme de Redmond. Néanmoins, il y en a qui n’a pas encore été géré par l’éditeur et, une fois n’est pas coutume, il s’agit d’un nouveau bug de la version 22H2. Cette dernière a donné bien du fil à retordre aux utilisateurs depuis son déploiement, allant même jusqu’à causer des écrans bleus de la mort chez certains.

Ce nouveau bug donc fait chuter drastiquement la vitesse de transfert de fichiers entre deux PC. Notons que le problème n’apparaît pas lorsque les fichiers en question sont transférés vers un PC n’étant pas sur Windows 11 22H2. Pour l’heure, il n’existe qu’une solution qui s’adresse aux plus utilisateurs les plus aguerris. Pour les autres, il va falloir attendre une prochaine mise à jour. Microsoft a du pain sur la planche pour les semaines à venir.

