Windows 11 : le nouveau design ne fait pas baisser les performances du PC

Windows 11 proposera de nouveaux codes de design, basé sur la transparence et l’uniformité des applications. Une nouvelle manière de faire qui peut poser des questions sur la performance, mais Microsoft se veut aujourd'hui rassurant.

Windows 11 va apporter son lot de nouveautés. La plus importante saute aux yeux, puisqu’il s’agit évidemment du design revu et corrigé. La firme de Redmond a par exemple misé sur de nouveaux codes visuels et des effets inédits. Nommé Mica, ce nouveau matériel de design mise sur l’uniformisation et la transparence.

Par exemple, les fenêtres et les applications s’adapteront au papier peint, qu’il soit sombre ou clair. De même, on remarque un effet de flou sur les fenêtres qui le recouvre. Il apporte aussi divers changements plus discrets, comme les bords arrondis.

Windows 11 aura un nouveau design qui n'impactera pas les performances

Un nouveau code qui pourrait interroger sur les performances. Cela ne demande-t-il pas plus de ressources par rapport au design de Windows 10 ? Microsoft a évoqué le sujet lors d’une séance de questions réponses en vidéo et a assuré que non, cela ne pénaliserait en rien l’utilisateur :

« La performance est vraiment notre priorité absolue et nous nous assurons que toutes ces nouvelles fonctionnalités (Mica et les bords arrondis) soient très rapides et n’impactent pas l’OS. »

Microsoft ajoute :

« Pour les coins arrondis, nous avons optimisé notre technologie de rendu et vous ne devrez constater aucune différence avec les coins classiques. »

Enfin, Microsoft a répondu à ceux qui suggéraient que Windows 11 était beaucoup inspiré de MacOS. Il n’en est rien pour Kevin Gallo, chef développeur pour la firme de Redmond :

« Les bons designs ont tendance à être similaires parce que nous apprenons les uns des autres, mais le Fluent Design est là depuis longtemps et nous le faisons évoluer en fonction des personnes qui utilisent nos produits »

A lire aussi – Windows 11 : nouveautés, date de sortie, tout savoir sur le nouvel OS de Microsoft

Dans tous les cas, pas d’inquiétude à avoir sur les performances de Windows 11, donc. Nous jugerons sur pièce, mais pour l’instant, la bêta est encourageante sur ce point .Pour rappel, Windows 11 sortira à la fin de l’année et sera déployé progressivement chez les utilisateurs de Windows 10 dans la première moitié de l’année 2022.