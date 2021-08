Windows 11 : voici à quoi ressemble le nouveau Paint et il y a du changement

Paint est l’un des incontournables de Windows depuis ses débuts. Le logiciel graphique sera bien évidemment de retour dans Windows 11 et aujourd’hui nous avons une première idée de son design. Sans surprise, nous avons un logiciel qui se rapproche beaucoup du reste de l’OS visuellement parlant.

Paint est increvable et il sera bien de retour sur Windows 11. D’ailleurs, vous pouvez déjà l’utiliser si vous êtes actuellement sur la bêta. Toutefois, nous avons la « vieille » version en attendant que Microsoft déploie la nouvelle. Aujourd’hui, nous avons une bonne idée de ce à quoi elle va ressembler.

Microsoft n’avait jusqu’alors pas vraiment montré le nouveau Paint. Nous avions juste eu un aperçu du ruban, mais pas plus. C’était assez pour voir que celui-ci allait connaître un redesign majeur, avec des icônes revues et corrigées, cette fois tout en rondeur.

Microsoft montre à quoi ressemble Paint pour Windows 11

La firme de Redmond donne aujourd’hui un nouvel aperçu de son logiciel. Pas de présentation officielle en grande pompe, puisqu’elle a simplement diffusé un visuel inédit sur la banque d’image Unsplash, que l'on peut admirer ci-dessus. Nous pouvons voir le logiciel fonctionner sur une tablette (avec un stylet) et une fenêtre ouverte totalement. Pas de grosse révolution, mais on remarque quelques changements notables : la palette de couleurs fait peau neuve, les icônes “Annuler” et “Répéter” ne sont plus situées tout en haut de la fenêtre, mais ont droit à leur propre menu… De manière générale, c'est toute la barre d'icône qui subit un gros coup de lifting. Certes, nous avons toujours le bon vieux Paint que nous connaissons depuis toujours, mais cette fois, avec un environnement graphique réajusté.

On ne sait pas encore quand Microsoft va publier cette nouvelle version de Paint sur Windows 11. La version bêta, qui propose déjà bon nombre d’innovations au niveau du design, accueille les nouveautés au compte-goutte. Par exemple, Teams n’est arrivé qu’il y a peu et encore bon nombre de logiciels se traînent encore leur version Windows 10. Mais rassurez-vous, tout sera prêt à la sortie prévue pour le mois d’octobre prochain.

Pour rappel, Windows 11 a été présenté le 24 juin dernier et veut rester dans la continuité de Windows 10, tout en apportant son lot de nouveautés. Niveau du design, Microsoft a tout revu de zéro avec des codes visuels basés sur la rondeur et la transparence. De même, la barre des tâches est désormais au centre de l’expérience utilisateur. D’autres nouveautés, comme l’intégration complète de Teams ou l’arrivée des applications Android vont chambouler la manière dont on se sert d’un PC. C’est du moins la promesse.