ChatGPT débarque dans le Terminal de Windows 11, mais seulement pour une catégorie bien précise d’utilisateurs

La dernière build disponible dans le canal Canary de Windows 11 intègre un allié de taille au Terminal : ChatGPT. L’IA y assiste son utilisateur en proposant des lignes de commandes ou encore détecter et expliquer des erreurs. Mais il y a un hic : il faut payer pour l’utiliser.

On connaît l’ambition de Microsoft d’intégrer l’IA dans le plus de segments possible de Windows 11 — au point d’en faire un des prochains arguments de vente majeurs de Windows 12. Aujourd’hui, c’est donc une nouvelle application de l’OS qui a le droit à sa propre version de ChatGPT. Dans la dernière build déployée dans le canal Canary, le Terminal se dote en effet du chatbot d’OpenAI.

Pour quoi faire ? Tout comme pour ses autres applications natives, ChatGPT est ici pour élaborer des suggestions pour l’utilisateur, qu’il s’agisse de lignes de commande qui lui permettront de réaliser l’opération souhaitée, ou de lui expliquer les erreurs commises en chemin. Il est alors possible de demander à l’IA quelle ligne de commande utilisée pour des situations spécifiques pour que celle-ci explique son fonctionnement.

ChatGPT arrive dans le Terminal de Windows 11… mais pas gratuitement

Lorsque ChatGPT propose une ligne de commande, il suffit de cliquer dessus pour que celle-ci s’écrive automatiquement dans le Terminal. Il est aussi possible de la modifier avant de l’exécuter. Que de belles promesses donc, mais qui arrive à un prix… littéralement. En effet, ChatGPT fonctionnera ici seulement si vous disposez d’un abonnement Azure OpenAI. Un abonnement qu’il est possible d’obtenir uniquement sur invitation.

Autant dire qu’à l’heure actuelle, le nombre d’utilisateurs risque d’être très limité. Si toutefois l’expérience vous tente (et que vous remplissez toutes les conditions), voici comment tester ChatGPT dans le Terminal :

Rendez-vous sur Github pour télécharger l’application Installez l’application sur votre PC Ouvrez l’application et entrez vos identifiants Azure AI Ouvrez un nouvel onglet dans le Terminal et sélectionnez Terminal Chat

Espérons que Microsoft se décide à rendre cette intégration gratuite à l’avenir. Gageons que cela sera peut-être le cas dans Windows 12 — bien que des rumeurs spéculent déjà sur un potentiel abonnement nécessaire à l’OS.

