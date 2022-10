Windows 11 : Microsoft tease accidentellement Moment 2, la prochaine grosse mise à jour

Alors que 22H2 commence à peine à s’installer sur les PC compatibles, Windows 11 va certainement avoir à une autre grosse mise à jour dès début 2023. Baptisée Moment 2, du nom de ces updates qui viennent désormais compléter les mises à jour annuelles, celle-ci a fait une apparition par erreur lors d’une vidéo de promotion de Microsoft.

Nous vous l’expliquions à la rentrée : dorénavant, Windows 11 aura droit à des mises à jour plus régulières, qui viendront ajouter de nouvelles fonctionnalités tout au long de l’année. On retrouvera bien entendu les traditionnelles mises à jour annuelles. Ce qui change, c’est que ces dernières seront désormais accompagnées de mises à jour moins conséquentes, mais apporte tout de même leur lot de nouveautés. C’est le cas notamment de 22H2, qui amène notamment les onglets dans l’explorateur de fichiers.

Voilà donc pour Moment 1, mais qu’en est-il de Moment 2 ? Hé bien, celle-ci ne devrait pas tarder à arriver, à en croire une récente indiscrétion de la part de Microsoft. En effet, la firme de Redmond a publié une longue vidéo sur chaîne YouTube dédiée au programme Insider, qui vient présenter les fonctionnalités à venir sur Windows 11. Or, on remarque à un certain passage le nom de la build, à savoir : Windows 11 preview build 23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160.

Windows 11 Moment 2 arrivera début 2023

Nous savions déjà que Windows 11 aurait droit à une nouvelle grosse mise à jour pour le début de l’année prochaine. C’est donc désormais confirmé avec cette build, qui s’avère être reliée à Moment 2. Bien sûr, la version présentée dans la vidéo est loin d’être finale, les Insiders et, de facto, le grand public verront donc une tout autre facette de l’update une fois déployée sur leur PC.

Pour l’heure, difficile de dire exactement quelles fonctionnalités viendra apporter Moment 2. Toutefois, nous connaissons déjà certaines des nouveautés que prépare Microsoft pour son système d’exploitation. Certaines d’entre elles pourraient donc faire partie de la liste. Ainsi, il semble très probable que la mise à jour soit axée sur une optimisation pour les écrans tactiles, grâce par exemple au nouvel affichage des widgets et de la barre des tâches.