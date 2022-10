Windows 11 : le “Gestionnaire de tâches” revient dans la Barre des tâches avec la mise à jour KB5018496

La mise à jour KB5018496 de Windows 11 nous rend le menu Gestionnaire de tâches dans le menu contextuel accessible en faisant un clic-droit dans la Barre de tâches. Un petit changement qui change énormément pour qui surveille de près son système d'exploitation.

Windows Subsystem for Android et mise à jour KB5019509 hier, mise à jour KB5018496 aujourd'hui. Microsoft n’en finit pas de peaufiner son système d'exploitation. Presque quotidiennement, de nouvelles mises à jour optionnelles sont mises à disposition des utilisateurs, en attendant le prochain Patch Tuesday, le 8 novembre prochain, moment où toutes les mises à jour seront déployées d’un coup. Outre des corrections de bugs d’affichage de Windows 11 ou dans le navigateur Edge et des problèmes de synchronisation lorsque vous enregistrez une séance de jeu dans XBox Game Bar, beaucoup de nouveautés sont d’ordre esthétique.

On remarquera ainsi la réapparition d’un bouton “Gestionnaire de tâches” lorsque l’on clique droit sur la Barre des tâches. Cette option déjà présente dans Windows 10 a disparu au lancement de Windows 11. Elle est de retour pour tout le monde, un grand merci donc à Microsoft, qui a su écouter ses utilisateurs. Les internautes ayant déjà effectué la mise à jour 22H2 sont particulièrement visés par cette fournée de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour KB5018496 apporte des changements esthétiques dans la barre de recherche accessible depuis la barre des tâches.

Le menu Gestionnaire de tâches fait son retour dans le menu contextuel de la Barre de tâches

La compagnie est en phase d’A/B testing et attend les retours des utilisateurs pour déterminer quels sont les meilleurs effets et couleurs à appliquer. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité de cette fonctionnalité. Des changements d’interface et ergonomiques sont également apportés à la gestion du compte Microsoft dans les Paramètres. Plutôt que d’être redirigé vers le site de Microsoft, il est désormais possible de gérer certains abonnements et réglages du stockage de OneDrive directement dans Windows 11.

Ceux qui ne sont pas encore passés sous Windows 22H2 ont aussi droit à une mise à jour labellisée KB501848. Outre des corrections de bugs, ils remarqueront surtout une augmentation de la performance de Windows Search : les résultats s’affichent plus rapidement. Auparavant, l'indexation des fichiers pouvaient être longue au point d'en être rédhibitoire. Le bouton “Gestionnaire de tâches” en faisant un clic-droit dans la Barre des tâches fait également son retour dans cette mise à jour.