Windows 11 : deux mises à jour surprises vont débarquer avant fin 2022

Après le déploiement de la mise à jour majeure Windows 11 22H2 en septembre 2022, Microsoft compte lancer un nouveau genre d'update. Baptisées Moments, ces petites MAJ se chargeront d'intégrer au compte-goutte de nouvelles fonctionnalités sur l'OS.

Comme vous le savez peut-être, la première mise à jour majeure de Windows 11, baptisée 22H2, doit être déployée en septembre 2022. Selon de précédents rapports, Microsoft devrait d'ailleurs tenir une conférence ce 20 septembre 2022 pour présenter en détails cette MAJ importante de l'OS.

Notez qu'il s'agit d'un calendrier tout à fait inhabituel pour la firme de Redmond, qui a plutôt l'habitude de diffuser les updates majeures de ses OS en octobre ou en novembre. De fait, ce déploiement anticipé a contraint Microsoft à rogner sur le nombre de fonctionnalités supplémentaires offertes avec cette version de Windows 11.

Or et selon nos confrères de Windows Latest, le constructeur a trouvé une solution pour compenser ce manque : les Moments. Derrière cette appellation se cachent des mises à jour mineures, qui seront déployées dans la foulée du lancement de 22H2. Elles seront chargées d'apporter les fonctionnalités non-incluses avec la dernière update majeure de l'OS.

Des MAJ mineures pour compléter les lacunes de Windows 11 22H2

Nous aurons ainsi le droit à Moment 1 et Moment 2. D'après Windows Latest, Moment 1 devrait débarquer dès la première semaine d'octobre, tandis qu'il faudrait attendre début 2023 pour Moment 2. Et concrètement, que peut-on-attendre de ces Moments ? Comme dit plus haut, il s'agira surtout d'intégrer des fonctionnalités mineures absentes de 22H2.

Certains sont d'ores et déjà en phase de test sur les versions preview de Windows 11 réservées aux membres du programme Insider. On pense notamment au tout nouveau explorateur de fichiers, dévoilée le 8 août par Microsoft. Cette refonte moderne, en plus d'être moins gourmande en RAM, intègre un système d'onglets. De quoi faciliter la navigation en permettant de multiplier les pages sans ouvrir des dizaines et dizaines de fenêtres différentes.

Précisons que Windows Latest a pu trouver des références aux MAJ Moment 1 et 2 sur le GitHub de Powershell, l'outil de lignes de commandes de Microsoft à destination des développeurs. Pour l'instant, l'entreprise américaine n'a pas encore pris officiellement la parole sur ce sujet. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur ces nouvelles mises à jour pour Windows 11.