Windows 11 prépare déjà le terrain pour sa grosse mise à jour de 2023

Windows 11 prévoit d'accueillir une grosse mise à jour tous les ans. Alors que celle de 2022 a déjà livré de nombreux détails, Microsoft prépare le terrain pour celle de 2023. Une nouvelle build pour les développeurs a ainsi été diffusée : la 25151.

Windows 11 vient de diffuser une nouvelle Build pour ses Insiders, plus particulièrement ceux qui sont inscrits au canal Dev. Elle porte la numérotation 25151 et n’apporte pas grand-chose. Cela ne l’empêche pas d’être importante.

C’est en effet une Build pour la version 23H2 de Windows 11, nom de code Sun Valley 3. Il s’agit tout simplement de la version du système d’exploitation prévu pour 2023. Pour le moment, rien ne la différencie de la précédente, mais c’est sur cette base que va travailler Microsoft et faire tester les nouveautés aux bêta testeurs.

Windows 11 se prépare déjà à 2023

Tous les ans, vers le mois d’octobre, Microsoft diffuse une nouvelle mise à jour de Windows 11 pour le grand public. Cette année, ce sera la 22H2 (2022, deuxième semestre), et si elle n’est pas encore finalisée, elle est déjà dans une version avancée et disponible pour les Insiders.

La Build 25151 concerne elle la MàJ 23H2 et elle est maintenant disponible pour les inscrits canal Dev uniquement. Microsoft dévoile aujourd’hui un patch note qui résume les changements apportés. Ils ne sont pas nombreux et concernent essentiellement la correction de bugs.

Par exemple, un bug concernant les onglets du nouvel explorateur de fichiers a été corrigé. Une erreur qui empêchait certains utilisateurs d’éteindre leur PC via le menu Démarrer a aussi été éliminée. Il y a d’autres petites choses, comme le fait que l’application Windows Security plantait parfois. Bref, nous avons là des corrections de problèmes, mais pas de nouveautés majeures.

Cependant, Microsoft s’assure que tout soit en ordre avant de commencer à diffuser ses innovations pour Sun Valley 3. Il y a encore le temps et, à l’heure actuelle, nous ne savons pas encore ce que souhaiterait apporter la firme de Redmond dans cette future version. Pour rappel, Windows 11 est sorti en octobre 2021 et accueillera tous les ans une grosse update. L’idée est, comme avec Windows 10, de faire durer l’OS le plus longtemps possible et de le moderniser régulièrement.

