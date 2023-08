Microsoft veut intégrer l’IA dans ses applications phares comme Paint, une véritable révolution

Microsoft mise énormément sur l’IA dans le futur et aimerait l’intégrer dans plusieurs de ses applications phares. Elle pourrait ainsi faire son entrée dans des logiciels comme Paint, Photos ou encore Outil de Capture d’écran. Une petite révolution qui faciliterait la vie de l’utilisateur.

Le futur de Microsoft ne s’écrira pas sans l’intelligence artificielle. La firme de Redmond compte bien la placer au centre de son écosystème, que ce soit sur le moteur de recherche Bing ou dans Windows 11. Prochainement, ce sont trois logiciels phares qui pourraient en profiter.

Windows Central indique que Microsoft serait en train de travailler sur l’intégration de l’IA aux logiciels Paint, Photos et Outil de Capture d’écran. L’idée serait de décupler les capacités de ces applications et de faire gagner du temps à l’utilisateur en effectuant des tâches complexes en un rien de temps.

Paint pourrait prochainement accueillir l’intelligence artificielle

Sur Paint, l’arrivée de l’IA pourrait tout changer. L’utilisateur aurait la possibilité de créer une image complète et cohérente d’une simple requête. Une manipulation qui rappelle Bing Image Creator, le générateur d’images de Microsoft. Pour cause : l’IA de Paint utiliserait la même technologie. On peut aussi imaginer un outil pour corriger une image ou la colorier d’une autre façon.

Sur Photos, le lecteur d’images par défaut de Windows 11, l’IA pourrait agir afin d'améliorer une photo un peu ratée, éliminer des passants indésirables sur un paysage ou encore identifier des personnes présentes. Ce ne sera pas une révolution, puisque de tels outils existent déjà ailleurs, comme sur Android, mais ce sera bien pratique.

Enfin, l’outil de capture d’écran devrait aussi beaucoup y gagner. Il serait capable de comprendre l’image qu’il capture, d’identifier des éléments et de sortir du texte s’il y en a (et le traduire si nécessaire). Un sacré gain de temps pour beaucoup d’utilisateurs.

Comme le précise Windows Central, ces innovations sont en phase d’expérimentation et pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a été décidée. Certaines fonctionnalités pourraient nécessiter un équipement supplémentaire comme un processeur neuronal, tandis que d’autres fonctionnerait comme un charme sur les machines actuelles. Microsoft pourrait distiller au compte-goutte ces nouveautés au fil des mises à jour de Windows 11 ou alors attendre la sortie de Windows 12 en 2024. L’IA pourrait ainsi devenir le centre de ce nouvel OS, mais aussi son principal argument commercial.

Source : Windows Central