Windows 11 : Microsoft supprime encore une fonctionnalité héritée de Vista

Microsoft annonce la fin de la prise en charge de la fonctionnalité historique de reconnaissance vocale introduite avec Windows Vista sur Windows 11. L'accent est porté sur des alternatives plus modernes et avancées.

Avec la version 22H2, Windows 11 s'est enrichi d'un nouveau service de reconnaissance vocale appelé Voice Access. Moderne, performant et polyvalent, il repose sur l'IA et supporte plusieurs langues. Totalement intégré au système d'exploitation, Voice Access est accessible depuis la barre de recherche ou depuis les paramètres. Et il est même connecté au clavier virtuel, permettant ainsi d'écrire du texte avec sa voix.

Voice Access n’est actuellement disponible qu’en anglais dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Microsoft prévoit d'étendre la prise en charge à d'autres régions dans de futures mises à jour. Cependant, Windows 11 profite déjà d'une fonction de reconnaissance vocale, fonction héritée de Windows Vista. Que deviendra-t-elle quand Voice Access sera poussée par Microsoft partout dans le monde ? Elle va disparaitre.

Voice Access va remplacer la reconnaissance vocale sur Windows 11

Microsoft annonce en effet l'arrêt de la prise en charge de la reconnaissance vocale historique de Windows. Cet abandon est prévu pour décembre 2023. Si vous y avez encore accès, vous n'avez donc plus que quelques jours pour faire vos adieux. Bien pratique, cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs d'enseigner au système d'exploitation à reconnaître leur voix pour ouvrir des applications ou dicter des commandes. Toutefois, avec l'évolution des technologies, elle est désormais dépassée, puisqu'il n'y a plus besoin d'entrainement.

Microsoft recommande aux utilisateurs actuels de cette fonctionnalité de migrer vers Voice Access. Cette décision s'inscrit dans la démarche de modernisation de Microsoft, qui privilégie le développement de nouvelles fonctionnalités plus adaptées aux besoins actuels des utilisateurs. La reconnaissance vocale, bien qu'ayant servi d'outil important pour l'accessibilité, est maintenant remplacée par le nouveau système Voice Access de Windows 11. Cette transition s'aligne avec les récentes mises à jour du système d’exploitation et la suppression des anciens outils issus de Vista, comme la célèbre Cortana également disparu cette année.

Source : Microsoft