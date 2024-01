Windows 11 : cette mise à jour fait planter la barre des tâches et l’explorateur de fichiers, ne la téléchargez surtout pas

La dernière mise à jour facultative de Windows 11 provoque de nombreux soucis avec la barre des tâches et l’explorateur de fichiers. Chez certains utilisateurs, elle refuse de s’installer, mais traîne tout de même des gros soucis après cette annulation. Ne la téléchargez surtout pas avant que Microsoft ne corrige ces bugs.

A chaque nouvelle mise à jour de Windows 11 ses problèmes. La dernière en date, la KB5034204, énerve bon nombre d’utilisateurs. Fort heureusement, il s’agit d’une MàJ facultative pour Windows 22H2 et 23H2, et donc non obligatoire.

Comme le précise Windows Latest, cette KB5034204 provoque pas mal de plantages sur l’explorateur de fichiers et la barre des tâches. Ces derniers ne répondent plus, générant un message d’erreur après un petit temps de freeze où le bureau vide réapparait. Pour retrouver la barre des tâches, indispensable à la navigation, il faut appuyer sur Win+X. Plus encore, dans certains cas, les icones du bureau, comme la corbeille, ne réagissent plus aux sollicitions. En résumé, cela rend l’utilisation de l’ordinateur très pénible.

N’installez pas cette mise à jour de Windows 11

Certains utilisateurs ont signalé un autre souci bien curieux. La mise à jour n’arrive tout simplement à s’installer. Lors du processus, l’installation arrive à 100%, puis un message « quelque chose ne s’est pas passé comme prévu, l'ordinateur va redémarrer » apparaît, car des fichiers manquent.

En règle générale, il ne sert à rien de paniquer devant cet écran, puisque ce message est suivi d’une réinstallation de l’ancienne version de Windows. C'est le cas ici, toutefois, les problèmes de la barre des tâches et de l’explorateur de fichiers apparaissent quand même. Pénible. Mais il y a une solution toute simple pour éviter ces désagréments : ne rien faire.

KB5034204 est une MàJ facultative, et par conséquent elle ne s’installe pas sur votre ordinateur si vous ne lui demandez pas expressément, sauf si vous avez activé l’option de téléchargement automatique (pour ça, il faut passer Windows Update, menu qui se trouve dans les Paramètres). En résumé, si vous ne faites rien, vous ne risquez rien. Fort heureusement, tous les utilisateurs ne sont pas touchés par ce souci. Gageons que Microsoft réagira rapidement afin de le corriger.

Source : Windows Latest