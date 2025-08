Windows n’aura plus besoin de souris ou de clavier dans un futur proche selon Microsoft

Un responsable de Microsoft affirme qu'une prochaine version de Windows pourrait bien pousser le clavier et la souris des PC vers la sortie. À la place, surtout la voix, et beaucoup d'IA.

David Weston, l'un des vice-présidents de Microsoft, explique à quoi ressembleront les PC Windows à l'horizon 2030. Et à l'entendre, ils seront bien différents que ce que l'on utilise en 2025. Le responsable pense en effet que l'IA va profondément changer notre interaction avec les ordinateurs. En particulier dans le monde du travail.

Selon David Weston en effet, d'ici seulement 5 ans, employer un expert, par exemple dans la sécurité informatique, signifiera probablement se doter d'un agent IA. Les interactions avec ce dernier se feront pratiquement comme aujourd'hui, dans Microsoft Teams. Les humains, eux, seront davantage des managers, avec sous leur responsabilité une horde d'agents qui font le gros du travail proprement dit.

L'IA va transformer les humains en managers, et Windows va refléter cela

“Dans la vie professionnelle de tous les jours, cela va rendre les gens moins focalisés sur les tâches pénibles, celles que l'on aime pas vraiment, et autoriser à se concentrer sur […] trouver des idées, la créativité, la vision, se connecter avec des humains pour déterminer quels produits sont nécessaires”, détaille le responsable. Et d'ajouter que les agents IA seront “des amplificateurs, permettant de faire des choses dont nous pouvions seulement rêver des années plus tôt”.

Du coup, une future version de Windows, peut-être dès Windows 12, doit, selon le responsable, radicalement changer d'approche dans l'interaction utilisateur. Il affirme que les PC avec “une souris et qui implique de taper au clavier” ressembleront alors à une relique du passé. “Ça paraîtra aux gens aussi extra-terrestre que ne l'est MS-DOS aujourd'hui pour la Gen Z”, imagine-t-il. Du coup, tout passerait alors par la voix, et l'IA Copilot.

David Weston reconnaît que des progrès restent encore à faire. Notamment pour délivrer une puissance de calcul d'un autre ordre pour rendre Copilot beaucoup plus capable et naturel dans ses interactions. Mais il a une idée de comment cela va se concrétiser. À côté de l'IA, Microsoft investit en effet beaucoup d'efforts pour avancer sur le calcul quantique – qui pourrait être juste ce qu'il faut pour permettre à l'IA de changer irrémédiablement le monde informatique.

Reste à savoir si tous les utilisateurs de PC répondront positivement à ces évolutions. Ou si un groupe de taille significative préfèrera rester sur des interactions plus classiques (et humaines ?) avec leur ordinateur.