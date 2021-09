Windows 11 : les applications Android pourraient aussi arriver sur Windows 10 et Xbox

L’une des grosses nouveautés de Windows 11 sera la possibilité d’accueillir les applications Android. Une fuite laisse aujourd’hui supposer que les Xbox pourraient aussi être concernées, tout comme Windows 10. Pour rappel, cette fonctionnalité n’est pas prévue pour le lancement de l’OS.

Windows 11 arrive le 5 octobre, soit dans un mois ! Ce nouvel OS apporte pas mal de nouveautés mais reste dans la continuité de Windows 10. La plus grosse nouveauté est l’arrivée des applications Android directement dans le Microsoft Store.

On sait que cette fonctionnalité phare ne sera pas présente à la sortie de l’OS, puisqu’il faudra attendre 2022 pour la tâter. Aujourd’hui, des indices laissent présager que Windows 11 ne serait pas le seul concerné par l’arrivée des applications Android. Elles pourraient également être présentes sur Windows 10 ainsi que sur les consoles Xbox.

Une nouvelle application est en effet disponible sur le Microsoft Store. Développée par la firme de Redmond « en personne », Windows Subsystem for Android ne peut se télécharger que sur Windows 11. Quand vous l’ouvrez, vous n’avez qu’une page blanche, la compatibilité n’étant pas encore active.

Windows 10 pourrait aussi accueillir les applications Android

La description de l’application contient tout de même des détails intéressants, comme le fait qu’elle puisse fonctionner sur Windows 10 version 220000.0, la même build qui est actuellement en test pour les Insiders, ce qui peut laisser supposer l’arrivée des apps Android sur l’OS actuel. Plus important encore, la Xbox One (qui tourne sur une version modifiée de Windows) est aussi dans la liste des appareils compatibles pour la configuration minimale. Cela laisse aussi supposer que la Xbox Series X est concernée.

Pour le moment, il ne s’agit que d’une fiche d’application. Toutefois, elle nous donne quand même quelques informations précieuses concernant cette fonctionnalité très attendue. Avec la compatibilité des applications Android, Windows 11 ouvre la voie vers une toute nouvelle manière d’utiliser ses apps préférées. Bien entendu, les nouveautés de l'OS ne se limitent pas à cela. La plus grosse refonte concerne la partie design, plus moderne et en phase avec l’utilisation que l’on en fait en 2021. De même, des nouveautés pour améliorer la partie jeu vidéo ou productivité sont également au programme. Nous vous avons tout résumé en détail dans notre dossier spécial Windows 11.