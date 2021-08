Windows 11 : pas de prise en charge des apps Android au lancement, rendez-vous en 2022

Si Windows 11 sera bel et bien compatible avec les applications Android, il va falloir patienter un peu : Microsoft vient en effet d'annoncer que cette prise en charge ne sera pas effective avant plusieurs mois, et sera destinée dans un premier temps aux testeurs du programme Windows Insider.

Bien qu'annoncée par Microsoft en juin dernier, la prise en charge des applications Android par Windows 11 n'est toujours pas au rendez-vous. Alors que les dernières builds de Windows 11 intègrent désormais quasiment toutes les fonctionnalités annoncées par l'éditeur Redmond lors de sa conférence, le support d'Android manque toujours à l'appel. Aucune préversion du système d'exploitation ne permet pour le moment de lancer la moindre application provenant de l'écosystème Google.

Les plus impatients vont devoir encore attendre un bon moment, puisque Microsoft vient d'annoncer que cette fonctionnalité ne sera pas disponible avant quelques mois. Et comme on pouvait s'en douter, elle sera destinée aux utilisateurs du programme Windows Insider en priorité.

Windows 11 prendra en charge les applications Android en 2022

C'est l'une des fonctionnalités les plus attendues de Windows 11 : le système d'exploitation de Microsoft s'apprête à prendre en charge nativement les applications issues Android. Microsoft a d'ailleurs déjà tout prévu : tantôt il sera possible de passer par le Windows Store pour les télécharger et les installer (en transitant par l'Appstore d'Amazon et non via le Play Store de Google). Tantôt il suffira de passer par un fichier APK.

En revanche, Microsoft avait peut-être un peu présumé de ses forces. Si le géant de Redmond vient tout juste d'annoncer la date de sortie de Windows 11, fixée au 5 octobre 2011, la prise en charge des applications Android ne sera pas disponible avant plusieurs mois. Microsoft explique sur son blog que la prise en charge des applications Android par Windows 11 “commencera par une préversion destinée aux abonnés Windows Insider dans les prochains mois”. En bref, les applications Android ne débarqueront pas avant 2022 au sein de Windows 11.

Bien qu'il soit déjà possible de lancer des jeux et des applications Android sous Windows, il faut pour cela faire appel à un programme tiers comme BlueStacks. Le support natif des applications Android par Windows 11 devrait constituer un énorme atout : pas d'application à installer, une interaction partielle ou totale entre les applications Android et Windows 11, des options de synchronisation parfaites (comme peut déjà en donner un avant-goût l'application Votre téléphone)… Bref, on a hâte, mais il va falloir se montrer patient.

Source : Microsoft