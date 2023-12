Windows : un nouveau bug très étrange affecte les imprimantes, rien ne va plus

Depuis la dernière mise à jour de Windows 10 et 11, toutes les imprimantes ont été renommées avec le même titre. Le système d’exploitation reconnaît systématiquement les périphériques comme la HP LaserJet M101-M106, quand bien même il s’agirait d’un modèle d’un autre constructeur. Microsoft a fait savoir qu’une enquête est en cours pour déterminer l’origine du bug.

La semaine dernière, nous vous parlions d’un bug inhabituel frappant les utilisateurs de Windows 10 et 11. Suite à la mise à jour de leur système d’exploitation, certains ont remarqué l’apparition d’une application qu’ils n’ont jamais téléchargée : HP Smart. L’OS aurait visiblement poussé l’application via sa mise à jour sans demander l’avis des utilisateurs, même auprès de ceux n’utilisant pas d’appareils vendus par le constructeur.

Fort heureusement, il est tout à fait possible de désinstaller cette application. En revanche, et contrairement à ce que l’on pensait, cela ne veut pas dire que le problème sera entièrement résolu. En effet, comme le rapportent nos confrères de Windows Latest, il existe une autre facette de ce bug encore plus étrange. Il semblerait que Windows se mette à renommer tous les imprimantes et scanners connectés au PC en modèle unique.

Votre imprimante a peut-être changé de nom depuis la dernière mise à jour Windows

Si vous avez téléchargé la dernière mise à jour de Windows et que vous vérifiez le nom de votre imprimante ou scanner depuis les paramètres, vous remarquerez peut-être que celle-ci se nomme HP LaserJet M101-M106, quand bien même vous ne possédez pas un appareil de cette marque. À noter que nous avons tenté de recréer le bug sans que cela n’affecte nos systèmes. Il semblerait que le souci ne soit pas généralisé.

Tout porte à croire, cependant, qu’il s’agit d’un problème de métadonnées imposées de force (quoiqu’involontairement) par Microsoft. En effet, les services natifs de Windows, comme Microsoft Print to PDF et XPS Document Writer, sont eux aussi victimes de ce bug étrange. Contacté par Windows Latest, Microsoft a fait savoir que le problème est en cours de résolution. Pour l’heure, seule une réinstallation complète de Windows permet de corriger le bug.

