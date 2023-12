Windows : Microsoft reconnaît sa responsabilité dans le bug des imprimantes

Après plusieurs bugs rencontrés par les utilisateurs Windows 11 et 10 concernant leur imprimante, Microsoft vient tout juste de reconnaître sa part de responsabilité dans le problème.

Depuis début décembre 2023, les utilisateurs de Windows 11 et 10 ont rencontré des problèmes plutôt étranges avec leur imprimante. Tout a commencé avec l'installation subite de l'application HP Smart sur le PC de nombreux utilisateurs. Un bug plutôt bizarre, d'autant qu'il concerne tous les ordinateurs, même ceux qui ne sont pas estampillés HP ou qui ne sont pas reliés à une imprimante du constructeur.

Quelques jours plus tard, nous avons rapporté dans nos colonnes que ce problème était finalement plus important qu'on le pensait. En effet, depuis la dernière mise à jour de l'OS de Microsoft, le système reconnaît systématiquement les périphériques comme la HP LaserJet M101-M106, et ce même si vous êtes équipés d'un autre modèle. Par ailleurs, en cliquant sur l'imprimante renommée, les utilisateurs voyaient s'afficher le message d'erreur suivant : “Aucune tâche n'est disponible pour cette page”.

Microsoft reconnaît sa responsabilité dans les bugs des imprimantes

De prime abord, on pourrait penser que le problème vient d'HP, la marque étant visiblement au centre de cette vague de bugs. Néanmoins, Microsoft vient de partager quelques informations sur le sujet : “Nos enquêtes indiquent que le problème n'est pas causé par une mise à jour HP. Dans la plupart des cas, il devrait être possible d'utiliser l'imprimante affectée comme prévu, y compris la mise en file d'attente des tâches d'impression, ainsi que d'autres fonctionnalités telles que la copie, la numérisation ou la télécopie”, assure la firme de Redmond.

Elle poursuit : “Les imprimantes de l'appareil continueront à utiliser les pilotes attendus pour les opérations d'impression. Cependant, le problème peut affecter les associations avec d'autres applications d'imprimantes fournies par le fabricant, qui sont notamment utilisées pour étendre les capacités de base de l'imprimante”.

D'où viennent ces bugs ? Une théorie fait sens

En d'autres termes, ce bug ne devrait pas affecter le fonctionnement global de votre imprimante “renommée”, mais en revanche, vous pourriez rencontrer des difficultés à utiliser certaines fonctionnalités exclusives à votre appareil. Pour l'heure, Microsoft enquête toujours sur la source du problème. D'après nos confrères de Windows Latest, la récente mise à jour Windows aurait utilisé des métadonnées incorrectes relatives aux imprimantes. Voilà pourquoi une imprimante connectée serait identifiée à tort comme ce modèle HP cité plus haut.

Résultat, Windows installerait ensuite automatiquement l'application HP Smart depuis le Microsoft Store, persuadé qu'une imprimante HP est maintenant reliée au système. Mine de rien, cette théorie a le mérite d'expliquer l'origine des deux bugs. Reste à attendre maintenant les conclusions de Microsoft sur le sujet.