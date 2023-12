Windows va enfin en finir avec le casse-têtes des drivers pour imprimantes

Microsoft a annoncé le lancement d’un nouveau protocole de prise en charge des imprimantes : le Windows Protected Print Mode (WPP). Ce dernier aura concrètement pour rôle de remplacer tous les drivers tiers spécifiques à chaque constructeur par un seul et unique pilote, bien plus sécurisé et résistant aux cyberattaques.

Si vous avez déjà cherché comment résoudre un problème de périphérique avec Windows sur Internet, vous êtes probablement déjà tombé sur la réponse classique : il faut mettre à jour vos drivers. Seulement, la solution ne se trouve toujours pas là, pour la simple et bonne raison que les constructeurs ne mettent pas toujours régulièrement à jour leurs pilotes. C’est notamment le cas pour les imprimantes, dont le driver est toujours sur la même version depuis des années.

Les imprimantes représentent donc un véritable danger pour la sécurité des utilisateurs, puisque leurs drivers renferment souvent de graves failles de sécurité que les pirates n’hésitent pas à exploiter. On pense notamment à PrintNightmare, la vulnérabilité qui a déclenché la panique au sein de Microsoft il y a quelques années. Et qui a peut-être poussé la firme de Redmond à définitivement se passer des drivers tiers pour prendre en charge les imprimantes.

Microsoft met fin aux drivers tiers pour les imprimantes sur Windows

Dans un récent billet de blog, Microsoft annonce ainsi l’arrivée prochaine du Windows Protected Print Mode (WPP). Ce dernier promet de tout bonnement révolutionner la prise en charge des imprimantes par le système d’exploitation. Selon Microsoft, il suffira de brancher l’appareil à son PC pour que celui-ci soit automatiquement reconnu, sans avoir besoin d’installer un driver.

Sur le même sujet — HP est poursuivi en justice pour avoir trompé les utilisateurs sur ses imprimantes

Est-ce donc la fin pour les pilotes tiers d’imprimantes ? Dans l’immense majorité des cas, oui. Microsoft explique que le WPP fonctionne avec les imprimantes certifiées Mopria, soit peu ou prou toutes les imprimantes récentes des grands constructeurs HP, Canon, Samsung, Epson, Brother, etc. Au total, on compte plus de 120 millions d’imprimantes concernées. En revanche, si votre modèle est plus ancien, il se peut que celui-ci nécessite toujours d’installer un driver.

Source : Microsoft