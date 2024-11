Windows 11 : le Patch Tuesday de novembre 2024 corrige ce bug gênant du Gestionnaire des tâches

C’est l’heure du patch Tuesday de novembre 2024, et Microsoft vient de publier une mise à jour importante pour Windows 11 qui corrige le bug gênant du Gestionnaire des tâches. L’installation de cette dernière est vivement conseillée pour retrouver un suivi normal des processus en arrière-plan et assurer une meilleure stabilité du système.

Avec l’arrivée du Patch Tuesday de novembre 2024, Microsoft déploie plusieurs mises à jour pour corriger divers problèmes sur Windows 10 et Windows 11. Les utilisateurs de la dernière version, en particulier, sont concernés par une anomalie touchant le Gestionnaire des tâches, qui affichait incorrectement un nombre nul pour les processus en cours. Ce bug survenait lors de l’utilisation de l’option “Grouper par type” dans l’onglet Processus et rendait difficile la gestion et le suivi des applications actives.

Microsoft explique que cette anomalie a été introduite avec la Preview Update d’octobre KB5044384. Cette dernière affecte la capacité du Gestionnaire des tâches à afficher le nombre réel de processus actifs, de tâches en arrière-plan et de processus système. Conscient de l’importance de cet outil pour les utilisateurs avancés, la société a résolu ce problème avec la dernière mise à jour KB5046617 et recommande son installation au plus vite pour retrouver un fonctionnement normal.

Comment installer la mise à jour KB5046617 sur Windows 11

Pour corriger ce bug et mettre à jour votre système, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez les Paramètres Windows : cliquez sur l’icône du menu Démarrer et sélectionnez Paramètres.

: cliquez sur l’icône du menu Démarrer et sélectionnez Paramètres. Accédez à la section Windows Update : dans le menu à gauche, sélectionnez Windows Update.

: dans le menu à gauche, sélectionnez Windows Update. Recherchez les mises à jour : cliquez sur Rechercher des mises à jour pour voir si la mise à jour KB5046617 est disponible.

est disponible. Installez la mise à jour : si KB5046617 apparaît, sélectionnez Télécharger et installer .

et . Redémarrez votre ordinateur : une fois l’installation terminée, redémarrez votre système pour appliquer la mise à jour.

Cette mise à jour ne se contente pas de corriger le bug du Gestionnaire des tâches, elle inclut également des améliorations de sécurité et des résolutions de problèmes divers pour garantir une meilleure stabilité de Windows 11. Microsoft encourage tous les utilisateurs à maintenir leur système à jour pour éviter les failles potentielles et bénéficier des dernières optimisations.