Microsoft veut vraiment vous faire adopter Windows 11, voici comment il vous pousse à abandonner Windows 10

Microsoft commence à restreindre les options de téléchargement de Windows 10 sur son site officiel. Alors que le système approche de sa fin de support, des avertissements pour inciter les utilisateurs à passer à Windows 11 apparaissent un peu partout. Entre restrictions et changements, l’accès à cet OS devient moins simple.

En informatique, les fins de support des systèmes d’exploitation entraînent souvent des mises en garde pour inviter les utilisateurs à passer à des versions plus récentes. Cela garantit des fonctionnalités à jour et des niveaux de sécurité élevés. Microsoft, à l’approche de la fin de support de Windows 10 en 2025, semble suivre cette logique, avec un ton de plus en plus pressant.

Microsoft affiche maintenant un avertissement sur les pages officielles de téléchargement de Windows 10, qui nous montre bien que la fin de son support est prévue pour le 14 octobre 2025. Ce message encourage les utilisateurs à passer à Windows 11, en leur rappelant que l’OS en version 10 ne recevra plus de mises à jour gratuites, de correctifs de sécurité ni d’assistance technique après cette date. Pour ceux qui souhaitent absolument le garder, des mises à jour de sécurité payantes seront disponibles, via le programme Extended Security Updates (ESU), moyennant 30 $ – environ 25 euros – par appareil et par an.

Microsoft dissuade le téléchargement de Windows 10 et recommande Windows 11

En plus de l’avertissement, Microsoft a apporté des modifications aux pages de création de support d’installation de Windows. Ces changements incluent désormais une séparation des instructions pour les deux OS, avec des détails spécifiques pour chaque système. Par exemple, les informations sur l’utilisation de DVD pour l’installation de Windows 10 ont été supprimées. La société recommande désormais principalement l’utilisation d’une clé USB ou de fichiers ISO, en particulier pour les machines virtuelles, simplifiant l’installation tout en renforçant les prérequis pour Windows 11.

Alors que certains utilisateurs envisagent de garder Windows 10 pour éviter la transition, Microsoft pourrait limiter l'accès à ses options de téléchargement à mesure que la fin de support approche. L’entreprise encourage même ceux qui voudraient passer à Windows 11 à acheter un PC compatible, évoquant de meilleures performances sur cette version. Pour ceux qui ne comptent pas changer, il est conseillé de sauvegarder les fichiers d’installation dès maintenant, car la société pourrait restreindre davantage l'accès dans les prochains mois.

Source : Microsoft