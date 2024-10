Windows 11 : le Patch Tuesday d’octobre 2024 répare les bugs critiques liés aux écrans bleus et aux périphériques

C’est l’heure du Patch Tuesday, et celui d’octobre 2024 apporte des correctifs essentiels pour Windows 11. Après les bugs critiques provoqués par la mise à jour de septembre, Microsoft résout enfin les redémarrages en boucle, les écrans bleus et les défaillances USB et Bluetooth.

Chaque deuxième mardi du mois, Microsoft déploie son Patch Tuesday, un rendez-vous clé pour la sécurité et la stabilité des systèmes Windows. Celui d'août 2024 avait corrigé 55 vulnérabilités, dont quatre jugées critiques. Cependant, le Patch Tuesday de septembre a créé plusieurs bugs majeurs avec la mise à jour KB5043145. Cette dernière entraînait des redémarrages constants, des écrans bleus de la mort et des pannes de périphériques USB et Bluetooth sur Windows 11. La société avait alors reconnu le problème et proposé une solution temporaire via le « Known Issue Rollback » (KIR).

Heureusement, la mise à jour KB5044285, publiée lors de ce Patch Tuesday d'octobre 2024, corrige enfin ces problèmes critiques. Les utilisateurs de Windows 11 sont donc invités à l'installer pour restaurer la stabilité de leur système. Cette mise à niveau règle les redémarrages en boucle et améliore la gestion des périphériques Bluetooth et USB, tout en apportant des correctifs de sécurité importants. Microsoft recommande fortement de l’installer pour éviter de nouveaux dysfonctionnements.

Le Patch Tuesday d'octobre corrige les bugs de redémarrage et de périphériques défectueux

Pour installer cette mise à jour, voici les étapes à suivre :

Ouvrez les Paramètres de Windows.

de Windows. Accédez à Windows Updat e dans le menu de gauche.

e dans le menu de gauche. Cliquez sur Rechercher des mises à jour .

. Téléchargez et installez la mise à jour KB5044285.

et la mise à jour KB5044285. Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les correctifs.

Les administrateurs systèmes qui hésitent à installer cette mise à jour peuvent toujours utiliser la méthode du KIR pour corriger les bugs sans passer par la mise à niveau complète. Toutefois, Microsoft insiste sur l’importance de cette dernière, non seulement pour résoudre les problèmes créés par KB5043145, mais aussi pour renforcer la sécurité des systèmes. Le Patch Tuesday d’octobre 2024 marque ainsi un tournant en corrigeant des dysfonctionnements critiques, tout en assurant la stabilité des périphériques USB et Bluetooth, un retour à la normale attendu par de nombreux utilisateurs.