Windows 11 a un nouveau bug et vous êtes peut-être affecté sans le savoir

Encore un bug pour le système d'exploitation Windows 11. Celui-ci est assez sournois et si vous êtes concerné, il est très possible que vous soyez passé à côté. Voyons de quoi il s'agit.



Vous reprendrez bien un petit bug de Windows 11 ? Mais si, on insiste. De toute manière, ce n'est pas comme si vous aviez vraiment le choix. On dirait que chaque mise à jour fait surgir un problème plus ou moins gênant. En même temps, nous sommes à peine un mois après l'arrivée de Windows 11 24H2, la grosse mise à jour annuelle du système d'exploitation. Avec tous les changements qu'elle apporte, la survenue de nombreux bugs était inévitable.

Certains sont particulièrement impactants, comme celui qui fait planter plusieurs applications. Celui dont il est question ici n'est heureusement pas de ceux-là. En fait, il est tellement discret que vous êtes sûrement passé à côté alors qu'il est bien présent sur votre ordinateur depuis plusieurs jours. C'est d'ailleurs exactement ce qui nous est arrivé à la rédaction. Il survient après la mise à jour KB5044384, datée du 25 octobre chez nous, et concerne le Gestionnaire des tâches.

Ce bug de Windows 11 est très discret, vérifiez si vous êtes affecté

“Après avoir installé la mise à jour d'Octobre 2024 (KB5044384), les utilisateurs rencontreront un problème où le nombre d'Applications, de Processus en arrière-plan et de Processus Windows dans le Gestionnaire des tâches affiche un compte de zéro, malgré l'existence d'applications actives en cours d'exécution. Normalement, le Gestionnaire des tâches affiche le nombre de processus à côté de chaque nom de groupe […], ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une vue rapide des processus actifs“, explique Microsoft. Démonstration ci-dessous.

La bonne nouvelle, c'est que le bug n'affecte en rien les performances ou le fonctionnement de la machine. Ce n'est qu'un simple problème d'affichage. Bien sûr, si vous devez pour une raison ou une autre connaître le nombre exact de processus tournant sur votre PC, vous êtes bon pour compter à la main le temps qu'un correctif soit déployé. La firme de Redmond y travaille déjà.