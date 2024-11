Microsoft corrige enfin ce bug qui bloque certaines applications sur Windows 10

Après l’installation d'une mise à jour récente de Windows 10, certains utilisateurs ont rencontré des difficultés pour lancer des applications depuis des comptes non administrateurs. Microsoft est en train de déployer un correctif pour remédier à ce problème, mais la solution définitive est encore à venir.

Les mises à jour de Windows sont censées apporter des améliorations et corriger des failles de sécurité, mais elles peuvent parfois provoquer des problèmes. C’est ce qui est arrivé aux utilisateurs de Windows 10, version 22H2, après l’installation de la KB5043131. Cette dernière, incluse dans les récentes mises à niveau de septembre 2024, a causé des soucis pour le lancement de plusieurs applications.

Le problème a principalement affecté les applications comme Quick Assist, Microsoft Teams et Windows Narrator. Celui-ci rend leur lancement impossible pour les utilisateurs sans droits administrateur. Le bug est lié à l’attribut “UIAccess=true” dans le fichier manifeste de ces programmes, qui demande des privilèges plus élevés pour fonctionner. Par conséquent, les personnes tentant de lancer ces applications depuis un compte non administrateur ont été confrontés à des échecs répétés de démarrage et un fonctionnement limité de certains programmes.

Microsoft déploie une solution temporaire pour les utilisateurs de Windows 10

Pour atténuer ces problèmes, Microsoft a activé la fonctionnalité Known Issue Rollback (KIR), qui permet de désactiver les éléments problématiques de la mise à jour sans nécessiter d'intervention de la part des utilisateurs. Ce correctif peut prendre jusqu’à 24 heures pour se propager sur les appareils concernés. Si les applications continuent de ne pas se lancer, l’entreprise recommande de redémarrer l’ordinateur pour accélérer le processus et rétablir les applications défaillantes plus rapidement.

Pour les appareils utilisés en entreprise, les administrateurs doivent mettre en place une configuration spéciale pour annuler les effets de la mise à jour problématique. Microsoft a fourni un fichier de politique de groupe, disponible en ligne, que les responsables IT peuvent installer pour restaurer le fonctionnement des applications affectées. La société a également promis qu'une solution permanente sera incluse dans une prochaine mise à jour de Windows 10. En attendant, les utilisateurs peuvent compter sur le déploiement du rollback pour rétablir le fonctionnement normal des applications, tout en espérant que la mise à jour finale résoudra définitivement ce problème de compatibilité et de lancement sur les comptes sans droits administrateur.

Source : neowin