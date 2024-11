Ce nouveau patch améliore la stabilité du menu Démarrer et des raccourcis sur Windows 11

ExplorerPatcher, l’une des applications de personnalisation les plus populaires pour Windows 11, reçoit une nouvelle mise à jour. Ce patch apporte de nombreuses corrections pour améliorer la stabilité de l’interface. Cette solution est bienvenue pour les utilisateurs confrontés à des dysfonctionnements sur certaines versions de ce système d’exploitation.

Les utilisateurs de Windows 11 cherchent souvent des moyens de personnaliser l’apparence et la fonctionnalité de leur système d’exploitation. Pour ceux qui souhaitent ajuster des éléments comme la barre des tâches ou le menu Démarrer, plusieurs applications tierces offrent des options intéressantes. Cependant, avec les récentes mises à jour de Microsoft, certains de ces outils rencontrent des incompatibilités qui peuvent causer des bugs ou des dysfonctionnements.

ExplorerPatcher est une application très appréciée pour ses fonctionnalités qui permettent de restaurer et de personnaliser des éléments de l’interface de Windows 11. Elle propose des options de configuration qui n’existent plus sur les versions récentes de l’OS, comme la possibilité de modifier le menu Démarrer ou de rétablir certaines fonctions de la barre des tâches. La nouvelle version de ce patch, désormais disponible, corrige plusieurs problèmes qui affectaient ces éléments.

Le raccourci Win + X et le menu Démarrer sont à nouveau fonctionnels avec ExplorerPatcher

Ce patch, version 22621.4317.67.1, apporte des correctifs pour des bugs fréquents, dont la panne du menu Win + X. Ce dernier, accessible par la combinaison de ces touches, est un raccourci qui permet d’accéder rapidement aux fonctions principales du système, telles que le Gestionnaire de périphériques, les Paramètres et le Gestionnaire de tâches. Avec cette mise à jour, ExplorerPatcher rétablit le fonctionnement de ce menu sur les versions de Windows 11 concernées. Cette mise à niveau corrige également un problème dans le menu Démarrer qui pouvait se bloquer lors de l’ouverture de menus contextuels pour certains raccourcis.

Outre ces améliorations, ExplorerPatcher facilite désormais la gestion des fenêtres “Ne répond pas” sur la barre des tâches, et ajoute des animations pour les éléments qui clignotent dans cette barre. Il propose également des améliorations d’accessibilité, avec une description en mode Narrateur pour le bouton “Afficher le bureau” et de nouvelles traductions, notamment en portugais brésilien. Néanmoins, les utilisateurs doivent être conscients que certains antivirus peuvent signaler cette application comme une menace. Pour éviter ce faux positif, il est possible d’ajouter des exceptions pour l’application dans Windows Defender ou dans d’autres logiciels antivirus.