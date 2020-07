Windows 10 : Microsoft est en train de tuer le Panneau de configuration

Le Panneau de configuration de Windows 10 va-t-il totalement disparaître au profit du module Paramètres ? On en parle depuis près de 5 ans maintenant. Et malgré les propos officiels de Microsoft, qui certifie qu’il ne s’éclipsera pas de sitôt, celui-ci est en train de disparaître, comme le montre la dernière build du système d’exploitation.

Le Panneau de configuration de Windows 10 est peut-être en train de vivre ses derniers mois d’existence. C’est du moins ce que laisse présager la build 20161 de Windows 10 et qui a vu arriver, entre autres, un relifting du menu Démarrer. Rappelons que, Windows 10, et même Windows 8 avant lui, a introduit un module « Paramètres » permettant de configurer tout ou partie du système. Mais peu à peu, le module Paramètres se substitue au Panneau de configuration, même si celui-ci est toujours accessible depuis une icône de raccourci (non affichée par défaut) ou le champ de recherche.

Le Panneau de configuration de Windows 10 laisse la place à l’outil Paramètres

Dans la build 20161 de Windows 10 téléchargeable depuis quelques jours, le Panneau de configuration se voit privé d’une de ses fonctions essentielles, au bénéfice du module Paramètres. Lorsqu’on souhaite retrouver l’édition de Windows, modifier le nom du PC, du groupe de travail, changer la clé de produit, il suffit de se rendre sur le Panneau de configuration, puis d’accéder aux fonctions Système et sécurité > Système. Désormais, en cliquant sur cette même fonction, le Panneau de configuration laisse la place au module Paramètres, comme le montre la petite animation ci-dessous.

On y retrouve les mêmes fonctionnalités que celles disponibles depuis le Panneau de configuration, même si un petit temps d’adaptation sera nécessaire à celles et ceux qui n’utilisent jamais l’outil des Paramètres. À sa décharge, rappelons que le module des Paramètres n’a eu de cesse de s’enrichir de fonctionnalités ces dernières années, et qu’il propose aujourd’hui la quasi-totalité des options du Panneau de configuration. À terme, continuer à proposer les deux outils au sein du système d’exploitation n’aurait plus vraiment de sens, à part contenter celles et ceux qui ont toujours utilisé le Panneau de configuration et ne veulent pas en changer.

La build en question ne constitue pour le moment qu’une préversion de l’édition définitive de Windows 10 qui sortira d’ici octobre ou novembre 2020 (la 20H2). Reste à savoir comment cette substitution va être accueillie et si l’objectif de Microsoft est réellement de remplacer une à une toutes les fonctions du Panneau de configuration… Jusqu’à sa suppression totale ? Quoi qu’il en soit, il reste encore un peu de temps à l’éditeur de Redmond pour changer de direction. La réaction des utilisateurs de Windows 10 pèsera probablement lourd dans la balance. Et vous, qu’en pensez-vous ? Faut-il faire disparaître totalement le Panneau de configuration ou Microsoft doit-il le laisser ? N’hésitez pas à en débattre en laissant un commentaire ci-dessous.