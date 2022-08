Windows 11 : une nouvelle mise à jour pousse un peu plus le panneau de configuration vers la sortie

Le panneau de configuration sur Windows 11 devient de plus en plus obsolète au fil des mises à jour. La prochaine apporterait la possibilité de supprimer tous les programmes installés via les paramètres Windows. A l’heure actuelle, il faut passer par le menu du panneau de configuration pour en supprimer certains.

Microsoft est en guerre contre le panneau de configuration. Cependant, l’auguste menu fait de la résistance. Même avec Windows 11 et son redesign total, la firme de Redmond n’a pu le mettre à la porte, mais elle continue de le rendre obsolète petit à petit.

Pour ça, Microsoft place les options disponibles dans ce panneau de configuration directement dans les paramètres de Windows. La prochaine mise à jour de Windows 11 apporterait la possibilité de supprimer tous les logiciels du PC en passant par les paramètres.

Microsoft veut définitivement tuer le panneau de configuration

Sur Windows 11, les paramètres de l’OS permettent déjà de supprimer des logiciels. Cependant, certaines applications ne peuvent l’être qu’en passant par le panneau de configuration. Il s’agit des applications Win32. La prochaine mise à jour permet donc au menu paramètres de reconnaître ces apps et de donner la possibilité à l’utilisateur de les supprimer. Plus encore, elle pourra désinstaller une à une des applications dépendantes, comme les jeux et Steam, par exemple. Ainsi, l’utilisateur n’aura plus aucune raison d’ouvrir le panneau de configuration.

A lire aussi – Test Windows 11 : Microsoft fait sa révolution en douceur

On ne sait pas quand cette mise à jour sera disponible. Il s’agit d’un changement mineur qui pourrait arriver à tout moment. Microsoft pourrait aussi choisir de diffuser cette nouveauté au mois d’octobre prochain, date prévue pour la grosse MàJ annuelle de Windows 11.

Ce panneau ne va pas disparaître pour autant. Même caché dans les tréfonds de Windows 11, il est bien là et représente toujours le seul moyen d’accéder à certaines options. Mais comme le précise Windows Latest, la firme de Redmond n’en a pas terminé avec lui et compte déplacer toutes les options qui y sont disponibles vers les paramètres.

D’ici quelques années, le panneau de configuration devrait normalement n’être qu’un souvenir… à moins qu’il ne continue de faire de la résistance.