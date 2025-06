Windows 11 : connaissez-vous ce deuxième menu Démarrer caché ? Il est bien plus pratique que le premier

Windows 11 propose deux menus Démarrer. Vous connaissez forcément le principal, mais peut-être pas le secondaire. Et pourtant, ce dernier, plus minimaliste et allant droit à l'essentiel, répond potentiellement mieux à vos besoins réels. Nous vous proposons de le découvrir avec nous, et pourquoi pas de commencer à l'adopter.

Au gré des mises à jour, le menu Démarrer de Windows 11 s'est vu ajouté par Microsoft de nouvelles fonctionnalités le rendant certes plus complet, mais le transformant aussi en véritable usine à gaz qui peut sembler un peu fouillis. Finalement, cet élément incontournable du système d'exploitation a quelque peu perdu de vue sa mission principale qui consiste à regrouper en un endroit les options les plus utiles pour y accéder rapidement et simplement.

Applications recommandées, fichiers recommandé, Phone Link… Si vous n'avez pas besoin de tout ça et souhaitez seulement vous rendre dans un menu de paramètres spécifique, vous rendre dans l'explorateur de fichiers ou le gestionnaire de tâches, sachez qu'il existe une deuxième version du menu Démarrer. Celui-ci est réduit à sa plus simple expression : une liste avec une succession de raccourcis vers d'autres parties de Windows 11. Et finalement, on n'a souvent pas besoin de plus.

Comment utiliser le menu Démarrer secondaire de Windows 11

Pour ouvrir le menu Démarrer simplifié de Windows 11, il suffit d'effectuer un clic droit sur l'icône du menu Démarrer de la barre des tâches (un clic gauche ouvre le menu Démarrer principal). Si vous utilisez un appareil avec écran tactile, il faut rester appuyé longuement sur ce même bouton pour l'afficher. Le plus rapide reste de passer par le raccourci Touche Windows + X, très pratique quand on est sur un PC portable et qu'on navigue au trackpad.

Vous n'avez besoin d'activer aucune option, ni d'installer de version bêta de Windows 11, ni de télécharger de programme tiers, ni d'utiliser les PowerTools pour disposer de cette fonctionnalité, intégrée nativement au système. Elle reste pourtant assez méconnue, et c'est bien dommage tant elle est pratique. On voit bien que Microsoft veut surtout mettre en avant son menu Démarrer numéro 1 boosté à l'IA.

Alors que le menu Démarrer qu'on connait tous apparaît au centre de l'écran, cette alternative se montre sous la forme d'une colonne dans la partie inférieure gauche. De nombreuses fonctionnalités importantes et utiles au quotidien s'y trouvent. Certaines d'entre elles requièrent de passer par des menus et sous-menus avant d'y accéder si on les recherche depuis le menu Démarrer principal. Vous l'avez sans doute remarqué, la recherche d'options dans la barre prévue à cet effet dans le premier menu Démarrer a aussi souvent tendance à échouer, faisant perdre du temps. En changeant ses habitudes et ayant plutôt recours à cet autre menu Démarrer, vous devriez pouvoir améliorer votre productivité.

Quelles options sont disponibles dans le menu Démarrer alternatif ?

Microsoft a divisé ce second menu Démarrer en trois parties. Une première, la plus imposante, regroupe des fonctionnalités et menus de paramètres dont on peut souvent avoir besoin :

Applications installées

Centre de mobilité

Options d'alimentation

Observateur d'événements

Système

Gestionnaire de périphériques

Connexions réseau

Gestion des disques

Gestion de l'ordinateur

Terminal

Terminal (Administrateur)

Que ce soit pour accéder à des réglages, ouvrir Powershell, gérer votre stockage et vos périphériques connectés au PC, ou encore entrer dans les paramètres d'affichage, de son ou d'autonomie, vous trouverez votre bonheur. La deuxième section du menu Démarrer secondaire inclut des outils dont on a fréquemment besoin. Si vous n'avez pas créé de raccourci sur votre bureau ou ne connaissez pas le raccourci clavier pour y accéder rapidement, vous les aurez ici à disposition :

Gestionnaire des tâches

Paramètres

Explorateur de fichiers

Rechercher

Exécuter

Enfin, la dernière partie intègre deux fonctions, mais il ne s'agit pas des plus utiles. La première permet de revenir au bureau, ce que vous pouvez déjà faire en cliquant tout à droite de la barre des tâches (par défaut), à côté de l'horloge. La seconde donne la possibilité de se déconnecter de son compte, de mettre en veille l'ordinateur, de le redémarrer ou de l'éteindre. Ici, le menu Démarrer classique fait aussi très bien l'affaire. Mais si vous prenez l'habitude d'ouvrir cet autre menu Démarrer plutôt que le principal, sachez que vous pouvez aussi réaliser ces opérations avec l'interface alternative.