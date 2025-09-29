Windows 11 prépare une surprise pour vos recherches dans le menu Démarrer

La recherche intégrée à Windows 11 a longtemps ignoré le choix du navigateur par défaut. Les utilisateurs qui cliquaient sur un lien étaient redirigés vers Microsoft Edge. Une mise à jour en préparation pourrait enfin changer cette situation.

Depuis des années, Windows 11 impose son propre écosystème aux utilisateurs. Même lorsque Chrome ou Firefox sont configurés comme navigateurs par défaut, certaines actions renvoient malgré tout vers Edge. Cette contrainte a souvent été critiquée, car elle limite la liberté de choisir ses outils numériques. Beaucoup d’utilisateurs s’étaient donc tournés vers des solutions tierces pour forcer Windows à respecter leurs préférences.

Selon nos confrères de Windows Latest, des références découvertes dans une version de test d’Edge indiquent que la recherche du menu Démarrer et de la barre des tâches respectera bientôt le navigateur par défaut. Concrètement, si Chrome est défini comme navigateur principal, un clic sur un résultat de recherche ne s’ouvrira plus dans Edge, mais directement dans celui de Google. C’est une évolution attendue de longue date, qui pourrait rendre l’utilisation de Windows 11 plus cohérente.

Windows 11 teste des réglages pour respecter le navigateur et le moteur de recherche par défaut

Plusieurs nouveaux paramètres ont été repérés dans Edge. L’un d’eux permet à Windows Search d’utiliser le moteur de recherche choisi par l’utilisateur, qu’il s’agisse de Google, DuckDuckGo ou autre. Un autre paramètre garantit que les liens s’ouvrent bien dans le navigateur par défaut, et pas seulement dans Edge. Enfin, un troisième combine les deux, ce qui signifie que Windows 11 pourrait ouvrir automatiquement la recherche Google dans Google Chrome si ces options sont activées. Cela représenterait une avancée notable, car jusqu’ici Bing et Edge restaient indissociables.

Ces évolutions ne se limitent pas au choix du navigateur. Microsoft travaille aussi sur l’affichage des favicons, ces petites icônes qui permettent de reconnaître rapidement un site dans les résultats de recherche. Une amélioration du moteur de recherche interne d’Edge est également prévue pour faciliter la navigation dans les paramètres. Ces tests montrent que la société cherche à rendre son système plus flexible et plus proche des attentes des utilisateurs. Pour l’instant, aucune date de déploiement n’a été annoncée, et il reste incertain si ces changements concerneront l’ensemble des régions ou uniquement l’Europe.