Windows 11 : la mise à jour majeure 22H2 serait déployée dès septembre 2022

Microsoft a publié Windows 11 l'année dernière, et depuis lors, la société travaille sur la première mise à jour majeure. De multiples rapports indiquent maintenant que cette mise à jour pourrait arriver en septembre.

La première mise à jour majeure de Windows 11, connue sous le nom de 22H2, devrait arriver plus tard cette année, mais Microsoft n'a pas encore révélé sa date de sortie officielle. Cependant, des rapports de The Verge et Windows Central indiquent désormais que la première révision majeure du dernier système d'exploitation de l'entreprise pourrait être mise à la disposition des systèmes du monde entier dès le mois prochain.

En effet, les deux médias rapportent que Windows 11 22H2 commencera à être déployée le 20 septembre, sur la base de sources anonymes familières avec les plans de Microsoft. Ce mardi-là, les propriétaires de Windows 11 peuvent s'attendre à voir la mise à jour commencer à apparaître en téléchargement via Windows Update, mais comme d’habitude, il se pourrait bien que tous n’y aient pas accès en même temps puisque le déploiement sera progressif.

Qu’est-ce qui va changer avec Windows 11 22H2 ?

Cela faisait maintenant plusieurs mois que Microsoft testait de nombreuses nouvelles fonctionnalités avec ses Insiders. Windows 11 22H2 comprendra quelques nouvelles fonctionnalités de sécurité (et de nouveaux paramètres par défaut pour les fonctionnalités existantes), un gestionnaire des tâches redessiné, de nouveaux gestes sur l'écran tactile et de nouvelles fonctionnalités de gestion des fenêtres, ainsi que des ajustements pour le menu Démarrer et la barre des tâches, entre autres choses.

Parmi les autres nouveautés qui devraient vous enthousiasmer en attendant la mise à jour de la version 22H2, citons la fonction d'accessibilité Accès vocal et sous-titres en direct, le fond d'écran “Spotlight”, la fonction “Actions suggérées” lorsque vous copiez des nombres ou des dates, ainsi que la nouvelle barre de mise en page instantanée.

La fonctionnalité phare de cette mise à jour sera l’ajout d’onglets dans l’explorateur de fichiers. Ceux-ci permettent de multiplier les pages sans en ouvrir de nouvelles, pratique pour les utilisateurs qui en avaient marre de jongler entre plusieurs fenêtres. L’explorateur de fichiers profitera également d’une nouvelle page d’ouverture nommée « accueil », sur laquelle on peut trouver un accès rapide aux dossiers et autres documents récemment consultés, une nouvelle option de gestion des favoris et un accès rapide aux fichiers stockés sur OneDrive.