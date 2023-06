Windows 11 : la mise à jour KB5027231 corrige un bug rédhibitoire dans le système d’exploitation

La mise à jour KB5027231 de Windows 11 apporte pas moins de 34 changements au système d’exploitation. Le plus important est la correction du bug qui empêchait de manipuler les fichiers.

À travers la mise à jour cumulative KB5027231 de Windows 11, Microsoft est parvenu à régler pas moins de 34 problèmes qui affectent les utilisateurs du système d’exploitation. L’un d’entre eux était relatif à un bug du système qui empêchait les utilisateurs de copier des fichiers sur le système, voire même de les déplacer. Bien que ce problème n’affecte qu’une faible part du parc de PC tournant sous Windows 11, il n’en reste pas moins handicapant, surtout pour ceux qui utilisent leur PC pour travailler.

Selon Bleeping Computer, ce problème est maintenant résolu. Les utilisateurs qui rencontraient des « échecs intermittents lors de l’enregistrement et de la copie de fichiers sur les appareils Windows 11 22 h 2 (en particulier lors de l’utilisation de partages réseau) » n’ont plus qu’à effectuer la mise à jour vers Windows 11 KB5027231 pour utiliser leurs PC sans crainte de perdre des fichiers. D’après Microsoft, « ce problème récurrent n’affecte que les applications Windows utilisant l’API CopyFile et qui tiennent compte des limites d’espaces d’adressage larges ».

Microsoft corrige un bug qui empêchait les utilisateurs professionnels de travailler

Cela dit, certains utilisateurs d’applications de la suite Microsoft Office peuvent aussi rencontrer des problèmes de copie et d’enregistrement, mais seulement sur les versions 32 bits. Dans ce cas, les utilisateurs concernés verront apparaître un message d’erreur « Document non enregistré ». Pour le commun des mortels, la copie, le déplacement ou la sauvegarde de fichier fonctionne toujours à merveille, puisque ces fonctions dépendent de l’Explorateur de fichiers, et non pas de l’API CopyFile.

Parmi les nombreuses améliorations apportées par la mise à jour KB5027231 de Windows 11, on notera aussi « l’ajout de la prise en charge du Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Si vous disposez d’un appareil compatible, vous pouvez désormais bénéficier d’une meilleure qualité audio et consommer moins d’énergie lorsque vous utilisez des écouteurs et des casques compatibles Bluetooth LE Audio ».

