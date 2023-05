Intel annonce discrètement la mort de l’architecture 32 bits, les vieux jeux et logiciels vont disparaître

En publiant ses travaux sur une version simplifiée de son architecture x86, Intel pourrait bien avoir annoncé la mort prochaine des processeurs 32 bits, qui ne font plus tourner que de vieux jeux et logiciels. Le constructeur indique en effet vouloir se tourner pleinement vers le 64 bits, largement adopté par les utilisateurs.

x32, x64, x86 : vous avez sûrement déjà vu passer ces chiffres sur votre PC, peut-être sans trop savoir à quoi ils correspondent, notamment lors de l’installation d’un nouveau logiciel. Pour faire simple, x32 (32 bits) et x86 sont deux architectures de processeurs, tandis que x64 (64 bits) est une extension de l’architecture x86 d’Intel. Cette dernière est par ailleurs la plus répandue à ce jour dans le monde et, de fait, la plus utilisée par les développeurs d’applications.

L’architecture 32 bits, quant à elle, se fait de plus en plus vieillissante. Seuls quelques vieux logiciels tournent encore sur celle-ci, la rendant désormais quasi obsolète. Aussi, alors que le 64 bits s’est imposé dans notre quotidien depuis presque 20 ans, Intel souhaite enfin tourner la page. Pour cela, le constructeur travaille sur une nouvelle architecture, baptisée X86-S (pour x86 « simplifié »), qui ne prendra en charge que les programmes 64 bits, signant ainsi l’arrêt de mort du 32 bits.

Intel va enfin tourner la page de l’architecture 32 bits

La nouvelle était somme tout prévisible, Intel ne pouvant pas indéfiniment consacrer du temps et des ressources à la production de processeurs 32 bits de moins en moins présents au sein des PC, le tout pour des logiciels qui ne s’adressent plus qu’à une petite niche d’utilisateurs. D’autant qu’Apple a déjà ouvert la marche il y a plusieurs années avec ses puces ARM.

C’est donc une nouvelle « révolution » que s’apprête à entreprendre Intel, peu de temps après avoir annoncé une nouvelle nomenclature pour ses futurs processeurs. S’ils ne font certes pas partie de la majorité, les quelques utilisateurs restants sur le 32 bits risquent néanmoins de ne pas apprécier la nouvelle. En effet, cela signifie qu’il faudra impérativement passer par une machine virtuelle pour relancer ses vieux programmes.

