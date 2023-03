Windows 11 : la dernière mise à jour peut ralentir le SSD et le temps de démarrage de votre PC

Mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs de Windows 11 qui ont installé la toute dernière mise à jour de l’OS à la hâte, puisqu’un bug viendrait fortement ralentir leur ordinateur.

Comme cela arrive parfois, une mise à jour de Windows vient de causer des problèmes majeurs à certains de ceux qui l'ont téléchargée et installée. La mise à jour KB5023706 pour Windows 11 22H2, dont le nom de code est Moment 2, a la particularité d’apporter quelques améliorations, corrections et fonctionnalités au système d'exploitation de Microsoft, notamment une barre de recherche dans le Gestionnaire des tâches et une barre des tâches optimisée pour les tablettes.

Cependant, en plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, la version arrive également avec son lot de bugs. Le problème le plus important découlant de la mise à jour est vraisemblablement son impact sur certains SSD, certains rapports faisant état de vitesses réduites de moitié. Lorsqu’on installe une mise à jour, on s’attend rarement à ce que son PC devienne deux fois moins rapide. Les SSD étant plus lents, le temps de démarrage de l’ordinateur devient aussi beaucoup plus long. « J'ai mis à jour mon ordinateur portable avec la version 22H2 SO 22621.1344 et j'ai remarqué que le temps de démarrage augmentait considérablement, passant d'environ 14 secondes à 31 secondes, ce qui est bizarre », écrit sebascq sur Reddit.

Un bug peut ralentir votre PC sur Windows 11, n’installez pas la dernière mise à jour

D’après les divers retours d’utilisateurs, en plus de rendre les SSDs plus lents que d’habitude, la nouvelle version provoque également des écrans bleus de la mort dans de rares cas. D'autres problèmes ont été signalés, notamment des problèmes liés à la barre d'état système et à l'espacement des notifications, au Bluetooth, et bien d'autres encore, qui ne sont pas généralisés.

Des internautes seraient parvenus à régler les soucis au niveau du SSD en désinstallant la mise à jour et en revenant au correctif de la mise à jour de février 2023. Notez également que si vous utilisez des applications telles que Start11 StartAllBack et ExplorerPatcher, mettez-les à jour, car ces outils peuvent ne pas fonctionner correctement après l'installation des dernières mises à jour cumulatives mensuelles.